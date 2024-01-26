中評現場：特首立法會交流探討推動盛事經濟

立法會行政長官互動交流答問會25日在特區立法會舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月26日電（記者 盧哲 李子寧）香港特區2024年首場“立法會行政長官互動交流答問會”25日在特區立法會舉行。在首節交流“推動盛事經濟”議題時，香港特區行政長官李家超表示，面對地緣政治局勢緊張，香港經濟短期內難免受外圍環境影響，希望推動盛事經濟，吸引更多旅客訪港，將“人氣”變“財氣”，讓市民共享發展紅利，鞏固香港作為亞洲國際城市的地位。



該環節共有6位議員發言，內容包括質詢或發表意見及想法。李家超在回應的同時也不時提問。李家超說，自從去年年初全面通關以來，香港舉辦了多項大型盛事，有國際會議、藝術展覽、體育盛事、娛樂活動等。今年的盛事將繼續一浪接一浪。舉辦這些盛事會增加香港的吸引力和商機。盛事經濟會帶給香港龐大經濟效益，不同盛事如體育、文化、會議等會帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等經濟收益。一般估算，每150萬名旅客會帶來約0.1個百分點的本地生產總值增長。來香港參與盛事的有政商界領袖、藝術家、運動員等等，很多都是全球具影響力的意見領袖，有些更可說是界別內的“KOL”，他們可以透過人際網絡或社交媒體，透過自身體會向世界宣揚香港的自由開放和多姿多彩。香港有極大優勢吸引更多盛事在香港舉行。



在答問會上，新民黨議員陳家珮認為，政府在盛事宣傳方面應加大力度；民建聯議員鄭泳舜問到，政府會否考慮制定KPI，例如要求每個大型賽事，有一成是遊客，又指其他政策局亦可以主動拉動盛事，每年舉辦不同國際論壇或高峰會，讓旅客有更多體驗。



李家超表示，非常支持推動不同盛事在港舉行，一定會爭取世界知名歌星來港開演唱會，甚至諾貝爾獎得獎者舉辦講座，但成功邀請與否，視乎天時地利人和。他形容，爭取過程有如“約人去街”，對方要有時間、訪港配合他們的部署，政府有搭台推廣的角色，但需要香港整體參與。