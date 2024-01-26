謝立功：當然應藍白合　柯不到最後不會出手

前台灣民眾黨秘書長謝立功。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月26日電（記者 楊騰凱）前台灣民眾黨秘書長謝立功接受中評社訪問表示，此次“立法院長”選舉，民眾黨沒有說一定要擔任“正副院長”，各委員會的召委反而比較重要，至於“正副院長”要支持藍或綠，依民眾黨主席柯文哲外科醫生個性，不到最後不會輕易決定，只是從政黨政治的原理而言，藍白在野兩黨合作比較符合學理，當然應該是藍白合作。



謝立功表示，白綠合的機率理論上就比較低，可是政治操作上，民進黨應該也會對民眾黨釋出一些善意，但是他覺得民眾黨還是應該秉持一些基本的原則，因為民眾黨的目的不只是這次的“正副院長”，還有要想民眾怎麼看民眾黨的2026選舉，如果沒有2026，就真的不會有2028。



謝立功為台灣大學“國家發展研究所”法學博士，曾任馬政府“國安會”諮詢委員及“移民署長”，2020年退出國民黨加入民眾黨，擔任過民眾黨秘書長、組織發展部召集人等職務。



謝立功指出，每個政黨都有自己的立場，也都有自己過去的承諾，作為一個負責任的政黨，既然我們有開出了四項改革承諾，誰願意來共同推動這些工作，就是我們相對比較容易合作的夥伴。在這種前提之下，台灣民眾黨會訂出這四點，也不是為了一黨之私，包括“國會”調查權聽證權、人事同意權、財務應公開透明等等，這些照理說也是政治上的普世價值，只很遺憾大家都很會說，例如民進黨就說他們提過，問題就是沒有做到。



謝立功表示，對小黨而言，如何發揮關鍵少數，就在於我們整個集體的智慧，因為我們其實是要和兩大黨折衝，所以我們希望大家思考，倒不是我們希望爭取一席“院長”或“副院長”，而是從全民利益來看，我們提出的訴求是對全民好，不是對政黨好，那我們就希望由全民來支持我們。



謝立功表示，我們並沒有一定要擔任“院長”或“副院長”，只是希望把這些事情做好，如果要問他個人意見，他當然希望再加上一些其他共同改訴求，例如“總統”選制的改革，應有第二輪投票確保“總統”當選人是絕對多數，而非少數“總統”。另外就是“立委”選制，不該是單一選區，每個選區只能選出一席，這種結果對小黨而言選上機率很低，單一選區制度下小黨要選上很不容易。



謝立功指出，其實在他來看，民眾黨籍的“立委”能否選上“正副院長”並不重要，反而“立法院”各個委員會的召委更重要，因為可以掌握議事排案，甚至預算審查等等，若有取得召委席次，主導權就可以提高。