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中評鏡頭：記協打造記者客廳傳遞溫情和能量
http://www.CRNTT.com
2024-01-26 00:45:20
記者客廳（中評社 海涵攝）
中評社北京1月26日電（記者 海涵）在北京市東城區珠市口東大街7號中國新聞大廈1層，有一個中國記協為記者傾情打造的專屬客廳。
走進記者客廳，“溫馨”是第一感覺。這裡有舒服的桌椅供記者歇息或趕稿，有醇香的茶咖點心供記者解乏或飽腹，有滿墻的圖書供記者查閱和學習。
在書架的其中一格，還陳列著《青年記者》之歌的詞曲和一個錄音機，同陳列的書籍一起講述著中國新聞人的歷史記憶。
此外，記者客廳裝有幾塊功能齊全的電子屏幕，供不定期舉辦沙龍使用。
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