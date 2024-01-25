2024　出國留學新趨勢

中評社北京1月25日電／據人民日報報導，日前，啟德教育在北京發布《中國留學市場2023年盤點與2024年展望》報告。報告梳理了美國、英國、澳大利亞等中國學生主要留學目的地的各類數據，展望了新一年留學情況的發展變化。2024年留學申請趨勢有哪些？中國留學生的求學之路如何規劃？



交叉學科獲青睞



《中國留學市場2023年盤點與2024年展望》報告中的數據顯示，超30%的留英學生選擇讀第二碩士，獲得兩個不同專業的碩士學位有助於提升個人能力和求職競爭力。在英國學車輛管理專業的劉子揚說，自己有讀第二碩士的計劃。“我打算之後再去攻讀碳管理專業碩士，這是一門比較新的專業，就業前景不錯，還能滿足我的學習興趣。我周圍有的同學會選擇一個就業前景好的專業，比如商科、計算機等，然後再修一個自己感興趣的專業，比如藝術、文學。”劉子揚說。



盧曉安本科在國內學習計算機科學，不久前他成功申請到了英國倫敦國王學院的計算機金融專業碩士項目，這是一門計算機科學與金融的交叉學科。



近年來，交叉學科專業正受到越來越多關注。交叉學科指兩個或多個不同專業交融，比如計算機金融、生物統計、文化產業管理等。大部分交叉學科專業應社會不斷變化的就業需求而生，著力培養學生的復合技能，拓寬學生的就業範圍和求職競爭力。



“我認為學習計算機金融交叉專業能在就業時具備更強的競爭力。”盧曉安說，“據我所知，金融行業逐漸實現數字化轉型，加大了對技術領域的投入。以量化交易員招聘為例，應聘者既要對計算機科學有一定的理解，還要瞭解量化投資的知識。”



報告顯示，2022－2023學年中國內地留美學生排名前三的專業分別是“數學和計算機類專業（23.2%）”“工程類（16.8%）”“商科和管理類（13.4%）”，STEM專業（科學、技術、工程和數學教育）、商科、人文社科仍為主流。目前，海外許多院校開設的跨學科專業以數學、計算機、商科等專業結合其他專業為主，正受到越來越多中國學生的青睞。

