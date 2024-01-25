王毅同肯尼亞內閣首席部長兼外長會談

（來源：外交部網站） 中評社北京1月25日電／據外交部消息，2024年1月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同肯尼亞內閣首席部長兼外長穆達瓦迪舉行會談。雙方就雙多邊廣泛議題深入溝通，一致同意以兩國元首戰略共識為指引，推進中肯命運共同體建設。



王毅說，建交60年來，中肯始終相互理解、相互支持，成為彼此信賴的好朋友、合作共贏的好夥伴。習近平主席同魯托總統建立了互信和友誼，為兩國關係發展作出戰略指引。雙方務實合作成果豐碩，蒙內鐵路等共建“一帶一路”標誌性項目助力肯經濟發展。中方讚賞肯方恪守一個中國原則，堅持不干涉內政這一國際關係基本準則，支持中方正義立場和正當權利。中方同樣堅定支持肯方維護主權獨立和國家穩定，支持肯方自主推進國家發展事業，願鞏固雙方政治互信，深化全方位合作，推動中肯關係更上一層樓。



王毅介紹了中國式現代化的鮮明特徵和實現路徑，表示非洲是充滿希望的大陸，中方支持非洲探索非洲式現代化道路，願加強治國理政經驗交流，推動中非高質量共建“一帶一路”走深走實，實現共同發展、共同繁榮。



穆達瓦迪說，肯中夥伴關係強勁有力，務實合作成效顯著，共建“一帶一路”有力支持了肯國家建設和經濟發展。我代表肯尼亞政府重申，肯方將繼續毫不動搖堅持一個中國原則，在台灣、人權等問題上同中方站在一起。期待同中方開展更緊密合作，開辟肯中全面戰略合作夥伴關係新的60年。中國是偉大國家，為和平發展作出卓越貢獻。習近平主席提出的構建人類命運共同體理念和系列重要全球倡議將為世界帶來更美好未來，肯方高度讚賞並將繼續積極參與，期待借鑒中方發展理念，加強經驗交流。



雙方高度評價中非合作論壇重要成果和為非洲發展所作貢獻。王毅表示中方始終將非洲放在外交全局的重要位置，願以新一屆中非合作論壇會議為契機，弘揚中非友好合作精神，深化中非互利合作，增進中非團結協作。



雙方還就非洲之角局勢等交換了意見，將共同致力於促進非洲和平安全。



（來源：中國人民共和國外交部網站）