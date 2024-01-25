“為肯中和非中友好貢獻青春力量”　

中評社北京1月25日電／據人民日報報導，“希望你們學好專業知識，賡續傳統友誼，投身兩國合作，講好中非友好故事，為推動構建高水平中非命運共同體作出更大貢獻。”1月17日，國家主席習近平復信北京交通大學肯尼亞留學生及校友代表，鼓勵他們繼續為中肯和中非友好事業發光發熱。



復信引發北京交通大學肯尼亞留學生和校友代表等熱烈反響。他們在接受記者採訪時表示，復信體現了習近平主席對深化中肯和中非友好的高度重視和殷切期許。他們將把在華所學投入到肯尼亞經濟社會建設中，當好肯中友好的橋梁，為提升兩國友誼與合作、推動構建人類命運共同體貢獻力量。



“正是得益於中國的幫助，肯尼亞普通民眾都能坐得起火車了”



“寫信是為了向習近平主席表達感謝，感謝他提出了共建‘一帶一路’這個偉大的倡議。收到回信，我們深受鼓舞。”北京交通大學肯尼亞留學生卡裡烏接受記者採訪時，臉上始終掛著燦爛的笑容。他說，習近平主席的復信體現了對肯尼亞留學生群體的高度重視和殷切期許，也昭示著肯中合作的光明前景。



作為北京交通大學肯尼亞留學生代表，卡裡烏在廣泛征集其他肯尼亞留學生及校友代表的想法後，主筆起草了給習近平主席的信。卡裡烏說，他寫信的想法萌生於去年10月。當時，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行。“共建‘一帶一路’倡議提出10年多了，我們是受益者，我們的故事是倡議框架下教育交流的縮影。”卡裡烏表示。



2016年，中國交通建設股份有限公司、中國路橋工程有限責任公司聯合北京交通大學發起“一帶一路”國際人才聯合培養肯尼亞項目。此後，共有100名肯尼亞留學生在項目資助下，赴北京交通大學學習。如今，他們中的絕大多數已經學成歸國，為肯尼亞國家建設作出積極貢獻。“我們成為了肯中和非中友好合作的見證者、受益者，更是建設者和傳播者。”卡裡烏說。



在信中，北京交通大學肯尼亞留學生及校友代表向習近平主席深情講述了他們親歷的共建“一帶一路”故事和對中國的感激之情。卡裡烏說：“正是得益於中國的幫助，肯尼亞普通民眾都能坐得起火車了。”

