特首立法會談23條立法多政黨表態全力支持

答問會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月26日電（記者 盧哲 李子寧）香港特區2024年首場“立法會行政長官互動交流答問會”25日在特區立法會舉行，聚焦基本法第23條立法。香港特區行政長官李家超表示，在和議員互動交流中體會到議員有強烈共識，要求特區政府盡快開啟基本法第二十三條的諮詢和立法工作，他強調，政府的準備工作已進入最後階段，已經在衝線的直路上。多個政黨會後見傳媒，強調會全力支持特區政府完成立法工作，並會善用其網絡，做好解說。



民建聯主席、立法會議員陳克勤表示，民建聯全力支持行政長官盡快進行基本法第23條立法的各項具體工作，落實《基本法》賦予特區的憲制及法律責任，補齊國家安全的“短板”，讓香港能夠輕裝上陣，集中精力拼經濟、拼發展。民建聯立法會議員必會積極參與相關審議工作，協助盡快完成立法，確保特區維護國家安全的憲制和法律責任得到切實有效履行。而民建聯的各級議員和地區團體會積極向香港各界和國際社會做好宣傳和解說工作，反擊任何造謠抹黑，抵制外部政治干預；亦會團結廣大市民，共同支持《基本法》第23條立法工作。



工聯會會長、立法會議員吳秋北表示，工聯會全力配合政府落實基本法23條立法，正如特首所言，世界各國都有國安法，英美等地的法例更是極端嚴苛，“固若金湯，一隻蚊都飛唔入”，他認為，本港各界理應團結，顯示維護國家安全的決心及意志。工聯會亦會走入工會、群眾當中，全力配合當局的解說工作，解說23條的立法原意與精神，以凝聚社會共識。



自由黨黨魁、立法會議員張宇人表示，制定維護國家安全的法律，是現代國家法律制度必然存在的要素，一國主權下的國家安全不存在地方的差異，也不容許地方出現國家安全的真空，這是國際定律亦不容爭議。他認為，真空期已經太長，特區政府提交23條立法草案是刻不容緩，希望能盡快審議。他強調，自由黨已全面預備審議工作，以配合政府。



經民聯副主席、立法會議員林健鋒表示，該黨與工商界人士支持基本法23條盡快立法，相信法例有助穩定香港政治環境，消除營商環境中的風險，對日後招商引資及經濟發展會起到很大作用。他說，現時是立法的最好時機，需要好好把握。林健鋒又指，相信未來幾個月很多有心人士或敵對勢力唱衰香港，希望政府有周全政策，快速回應抹黑香港行為，穩定市民和投資者信心 。



新思維議員狄志遠表示，歡迎政府積極推動解說工作，他認為更重要是向市民說明，23條立法不影響基本法說明的自由。



