夜夜秀引爆綠營內訌　王義川嗆鄭運鵬表態

民進黨政策會執行長王義川留言質問綠委鄭運鵬。（照片：鄭運鵬臉書） 中評社台北1月25日電／網路節目“賀瓏夜夜秀”因大陸來賓王志安歧視民進黨不分區“立委”候選人陳俊翰身障言論爭議，綠營一片撻伐，但24日晚間，該節目播出民進黨“立委”鄭運鵬受訪影片，卻引發民進黨政策會執行長王義川臉書留言質問，“你的態度呢？你主張賀瓏本人道歉嗎？”鄭運鵬說，他並未在王志安節目錄製現場。不過“王嗆鄭”這串留言，引來更多留言。



王義川昨晚在鄭運鵬臉書下面留言質問鄭，“你參加的節目，賀瓏附和中國人訕笑陳俊翰，你沒抗議，請你直接要求賀瓏本人公開道歉，影片下架，別囉嗦！”鄭運鵬回應，“我不在現場，也是剛剛看網路才知道那一段在講什麼”；王義川繼續追問，“那你的態度呢？你主張賀瓏本人道歉嗎？把影片下架嗎？”



而這串留言因為大家意見正反兩面，有人挺鄭運鵬、罵王義川，也有人支持王批鄭。



根據《中時新聞網》報導，鄭運鵬隨後也透過社群平台Threads說明指出，上星期六去錄賀瓏夜夜秀，是他在1月13日後唯一的一次錄影，也是唯一一次的訪問。



鄭運鵬說，原因沒有別的，和他申請threads帳號一樣：“聽說那裡的受眾年輕，很多支持柯文哲。”從政20多年了，對自己的政治判斷有把握；年紀50歲了，對自己的幽默感有自信；和火舞團練那麼久了，對自己的吞火技術很滿意；“孩子都爆紅了，我對自己比鄭運鵬的兒子更受歡迎自信爆鵬”！



鄭運鵬說，這次錄影對他來說是很新鮮的，這不是政論節目，不同來賓沒有同台，是一段一段分開錄。所以不知道其他來賓在做什麼，也沒有遇到。不過，他相信，當天台下的觀眾都知道他要表達什麼。“我會讓他們有歡笑、有學習、有改變，而且我一定是最受歡迎的那一位。大家放心，我是鄭運鵬，也是鄭運鵬兒子的爸爸，也是你們喜歡的那個人”。