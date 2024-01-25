“僑”聲建言獻策重慶兩會

中評社北京１月２５日電／據中國僑網報導，近期，中國地方兩會密集召開，海外僑胞的身影活躍在各地會場。受邀列席政協重慶市第六屆委員會第二次會議的高煒接受小僑採訪，講述他暢敘鄉情、建言獻策、尋覓新機的與會經歷。



高煒是新西蘭－中國科技經濟促進會執行會長，４０年前，他跟隨父親前往新西蘭，從一家新西蘭蘑菇生產公司的技術工人，成長為一家大型跨國公司總裁。



高煒關注重慶市關於打造生物醫藥等六大千億級特色優勢產業集群的計劃，並在當地布局自己的企業。



“我從事行業生物醫藥大健康產業，在國內建有１０００多家專賣店，其中重慶有近１００家，銷售份額占到三分之一；２０２２年安發國際新布局本草連鎖中醫門診，國內建成２６０多家，其中重慶近２０家。”高煒說道。



高煒說，中國對華商有關懷、有扶持，也有期待。用生物科技產業帶動經濟發展，是我們對故土最好的回報。



在政協重慶市第六屆委員會第二次會議上，高煒建議重慶市突出架構生物醫藥行業人才戰略體系，打造更加完備的人才培養發展平台，促進企業與高等院校合作，引進一批具有國際水平的戰略科技人才，創造產學研合作平台，加速科研成果轉化。



“我希望重慶市突出打造生物醫藥產業鏈集群，促進產業上下游協同合作，創造供應鏈創新體系。同時，以僑引僑、以僑引‘外’，進一步完善僑資企業落地重慶的具體法規及扶持政策。”他說。



高煒說，此次會議中，有不少“僑”元素。在引資引智、對外開放等話題中，“僑力量”被大家頻頻提及。

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除了高煒外，共有來自８個國家的８名海外僑胞和歸僑僑眷代表人士受邀列席政協重慶市第六屆委員會第二次會議。他們紛紛表示，通過列席會議，更加深入地瞭解了重慶的重大發展成就和各種機遇。他們將積極把這些信息分享給更多的海外僑胞，共同為助力重慶高質量發展貢獻僑界力量。



此外，重慶市六屆人大二次會議也邀請了１０名海外僑胞和歸僑僑眷代表人士，他們是僑界人士參與地方兩會的一個縮影。



隨著中國的發展，海外華僑華人參與國內事務越來越多，他們不僅為家鄉的發展帶來了寶貴的資金和技術支持，還為中外交流搭建起了橋梁。



（來源：中國僑網）