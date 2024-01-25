“平遙中國年”海報登陸莫斯科中國文化中心

中評社北京1月25日電／據山西日報報導，1月22日，記者從平遙縣瞭解到，“平遙中國年”俄文海報日前發布在莫斯科中國文化中心的新媒體（VK）賬號，吸引了大量瀏覽點贊，成為近期熱帖。



莫斯科中國文化中心是中國政府在莫斯科設立的官方文化機構，中心常年舉辦各類文化活動，如綜合性演出、音樂會、展覽、講座、研討會；開設各類培訓班，如廚藝、舞蹈、中文、圍棋、剪紙、繪畫、茶道、武術等；中心圖書館藏書豐富，對外開放借閱；定期舉辦中國電影周，對公眾免費放映優秀中國影片。



點擊該中心新媒體（VK）賬號可以看到，以“來平遙感受中國新年的味道”為題的“平遙中國年”宣傳海報，圖文並茂，十分醒目，受到廣泛關注。



據瞭解，“平遙中國年”活動，創辦於2006年，獲“中國十佳品牌節慶”等殊榮。2024“我們的節日·春節——平遙中國年”活動將於2024年2月2日至2月25日（農曆臘月二十三至正月十六）在平遙舉辦，誠邀八方遊客一起來“沉浸式”過大年。



平遙縣相關負責人介紹，2024“我們的節日·春節——平遙中國年”活動主題為＂龍騰新時代活力中國年＂，將舉辦＂龍祥鳳瑞＇迎＇新春、龍躍鳳舞＇鬧＇新春、龍章鳳彩＇賀＇新春＂三大板塊15項活動。屆時，遊客可體驗獨具地方特色和晉商韵味的民俗民風，領略中國北方傳統年文化的不凡魅力。



（來源：山西日報）