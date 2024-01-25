長榮航空機師再預告春節、清明連假可能罷工

長榮機師在22日取得合法罷工權。（中評社 資料照） 中評社台北1月25日電／長榮航空勞資爭議未解，機師工會今天表示，由於資方未提任何對案，因此工會提前預告罷工警戒區段，分別為2月7日至2月18日、3月30日至4月7日，若協商未果將於這兩段警戒區段罷工，行動開始24小時前明確公告。



媒體報導，長榮航空公司機師醞釀罷工，昨天勞資雙方協商未有結論，機師工會今天召開理監事會議，並決議提前預告長榮分會兩罷工警戒區段，分別為2月7日至2月18日、3月30日至4月7日，也就是春節及清明連假前後。



機師工會研究員陳柏謙表示，考量要讓搭乘長榮航空的消費者及旅客可以提前備案因應，因此機師工會提前預告兩罷工警戒區段，若協商未果，工會可能於這兩段罷工警戒區段發動罷工。



陳柏謙說，工會會於罷工行動開始24小時前，於機師工會官方網站上針對罷工開始時日等相關資訊明確公告。



根據勞資爭議處理法，工會為了達成主張所做的罷工行為是法律規定的爭議行為，如果經過勞資雙方協商達成共識，工會持續行使罷工就不存在合法目的性。也就是說，工會與資方未達成協議前，罷工權仍一直存在。



機師工會稱，依舊不放棄於正式罷工前與長榮航空資方實質協商，並尋求達成協議與共識的任何可能性與空間，只要資方於30日前針對工會訴求提出明確對案，工會仍將出席參與31日召開的協商會議。