開平：成立華僑華人港澳台同胞綜合服務中心

中評社北京1月25日電／據江門日報報導，“幸好有開平市華僑華人港澳台同胞綜合服務中心的幫助，我們才順利辦理好回中國定居的相關手續，我們專程前來表達謝意。”日前，一對來自秘魯的僑胞夫婦向開平市華僑華人港澳台同胞綜合服務中心送來錦旗與感謝信，感謝該中心貼心為僑服務，辦實事、解難題。



據悉，該中心的成立是開平市不斷為華僑華人提供更便捷更高效更優質服務的創新舉措。開平作為著名的僑鄉，旅居海外華僑華人、港澳台同胞約103萬人，遍布世界90個國家和地區。近年來，開平市聚焦涉港澳台僑鄉親需求，依托該中心，通過聚僑引智、深化“N＋僑”工作模式、搭建平台等舉措，不斷創新探索，走出一條富有僑鄉特色的為僑服務新路徑。



探索為僑服務新路徑 寫好新時代“僑”文章



隨著粵港澳大灣區建設的深入推進，大力推進“港澳融合”“僑都賦能”工程，深入實施“聚僑引智”行動，積極融入四大國家平台建設，主動構建新時代大統戰工作格局，打造“一站式”統戰僑務工作創新發展平台顯得尤為重要。開平市高度重視，進一步增強爭當試點、爭創示範的使命擔當，去年創新在江門地區掛牌成立華僑華人港澳台同胞綜合服務中心，並實現華僑華人港澳台同胞綜合服務專窗鎮（街）全覆蓋，走出一條富有僑鄉特色的為僑服務新路徑，寫好新時代“僑”文章。



開平市華僑華人港澳台同胞綜合服務中心作為統戰僑務領域工作載體，組織、落實全市統戰僑務工作任務，著力提升為僑法律服務，為華僑華人、港澳台同胞提供相關法律法規、政策和信息咨詢服務等，切實提升為僑解難題、辦實事、做好事的水平。



“涉僑服務是我們迫切的現實需求。”上文提到的秘魯僑胞梁先生坦言，他們長期生活在國外，對中國的政策法規瞭解不足，辦理業務感到棘手，這次申請回中國定居，在開平市華僑華人港澳台同胞綜合服務中心體驗了一回VIP式貼心服務。“手續辦理很順利，高質高效的服務讓我們感到安心、放心，也感受到開平對我們僑胞的關愛！”梁先生說。



據統計，開平市華僑華人港澳台同胞綜合服務中心自去年2月成立以來，共完成受理華僑回中國定居申請29宗，受理華僑港澳台同胞遺體入粵安葬核定9宗，受理咨詢招商、創業等業務超100人次，處理涉僑信訪9宗。

