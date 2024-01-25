駐尼日利亞大使館舉辦“全球文明倡議”研討

中評社北京1月25日電／據新華社報導，新華網阿布賈1月25日電 由中國駐尼日利亞大使館主辦、阿布賈大學協辦的“全球文明倡議”研討會23日在尼日利亞首都阿布賈舉行。中國駐尼日利亞大使崔建春、阿布賈大學校長納阿拉、阿布賈大學政治科學與國際關係系主任謝里夫、尼日利亞藝術家協會主席兼尼日利亞中國同學會會長蘇萊曼、阿布賈大學政治科學與國際關係專業大學生及中尼主流媒體記者等50餘人出席。



崔建春致歡迎詞並發表題為《中國的倡議及行動》的主旨演講。他表示，“全球發展倡議”、“全球安全倡議”和“全球文明倡議”強調共建人類命運共同體、共享人類文明是歷史發展的趨勢，明確指出中國正在致力於建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。



在提及中尼兩國雙邊關係時，崔建春表示，中方願同尼方共同推動中尼5GIST成長發展進步戰略的全面落實，共同奏響以“公民與自然的和善和諧、家庭與社會的和美和悅、民族與文化的和睦和合、國家與治理的和平和聲”為基調的和合樂章。



納阿拉指出，中國的“三大倡議”在全球食品安全、全球物種發展、全球和平發展及全球文明發展等問題上為世界勾畫出美好的發展願景。他表示，將努力讓阿布賈大學成為尼日利亞傳播全球文明倡議的一個中心，來播撒文明種子、造福當地民眾。



尼日利亞著名漢學家謝里夫、中國同學會會長蘇萊曼以及阿布賈大學中國問題研究專家分別從人類文明的概念、人類文明發展進程等不同角度解讀了“全球文明倡議”，並結合切身感受指出中國正在與世界多國攜手並進，做好人類文明的傳承和創新，積極推動社會進步與國家發展。



（來源：新華網）