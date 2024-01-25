推動人工智能技術賦能社會

中評社北京1月25日電／據人民日報海外版報導，近年來，人工智能大模型技術的湧現，掀起新一代人工智能發展的研究熱潮，也為各行各業應用人工智能帶來新的發展機遇。



人工智能的未來充滿哪些可能性？我們如何應對？記者採訪了有關專家。



人工智能研究正從以往的學術牽引更多轉為需求牽引



作為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，人工智能被普遍認為將對經濟社會發展產生深遠影響。



近年來，人工智能研究正從以往的學術牽引更多轉為需求牽引，人工智能的發展目標正發生大的轉變。



在浙江大學人工智能研究所所長吳飛看來，人工智能正由原來的“用計算機模擬人的智能”，向著三個方向拓展：“機器＋人”（用機器與人結合成增強的混合智能系統），“機器＋人＋網絡”（用機器、人、網絡結合組織成新的群體智能系統），“機器＋人＋網絡＋物”（用機器、人、網絡和物結合而成的智能城市等更複雜的智能系統）。在“賦能社會”的應用驅動下，一系列智能技術正在蓬勃發展。



北京郵電大學人工智能學院人機交互與認知工程實驗室主任劉偉介紹，從使用數學模型建立機器智能、借助統計概率實現機器學習，再到試圖借助遷移方法實現上下文感知的行為智能系統，這三類人工智能發展趨勢體現了向人機環境系統邁進的發展路徑。“具備對環境的感知、理解和交互能力，才算真正意義上的通用人工智能。”劉偉說。



2017年國務院印發的《新一代人工智能發展規劃》，明確了多種人工智能的技術形態，其中包括跨媒體智能、群體智能、混合增強智能等。



吳飛舉例，手術機器人參與的外科手術無法由醫生獨立完成，也無法由機器人單獨完成，呈現出人機協同混合增強智能特徵。“更多的垂直行業也正在加快相關人機交互探索，要麼將人的作用引入智能系統，要麼在人工智能系統中引入受生物啟發的智能計算模型。人機通過不斷的彼此交互、相互學習，達到持續增進自身智能水平的目的。”吳飛說。

