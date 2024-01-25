工總苗豐強：台灣應開放衝擊較小的大陸產品

台灣工業總會理事長、聯華神通集團董事長苗豐強。（中評社 資料照） 中評社台北1月25日電／台灣工業總會25日召開理監事會議，理事長、聯華神通集團董事長苗豐強致詞時向新政府提出安定兩岸關係、推動淨零轉型、調整勞動政策等三大面向建言。他建議政府解除台灣觀光團赴陸每天2千人限制，更應立即盤點對大陸限制的兩千多項限制大陸產品進口清單，適時開放對台灣產業衝擊較小的對陸禁止輸入產品項目。



根據大陸商務部12月15日發布《商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告》，調查顯示台灣方面截至2023年11月底共對大陸2509項產品禁止進口。根據大陸相關規定，對台貿易壁壘調查最終調查結論為構成貿易壁壘。



大選後企業界皆對未來的兩岸關係，ECFA會不會中斷感到憂心忡忡。苗豐強表示，目前台灣政治、經濟、社會、產業結構、基礎建設上面臨各項挑戰；由於經營環境日益困難，這些問題並非一時可以解決，但仍然期盼新政府能實實在在、不急功近利地面對產業經營困境，協助產業解決問題，苗豐強並向新政府提出安定兩岸關係、推動淨零轉型、調整勞動政策等三大面向建言。



一、恢復正常交流，建立社會共識，安定兩岸關係



產業界樂見賴“副總統”在當選之夜的國際記者會，向國際鄭重宣告，維持台海的和平穩定，是他擔任“總統”的重要使命，並願意在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和陸方展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。