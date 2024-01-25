“南北換禮”帶火多地特色農產品

中評社北京1月25日電／據人民日報海外版報導，近期，隨著黑龍江省哈爾濱市等地冰雪旅遊進入旺季，以黑龍江、廣西兩地遊客互換砂糖橘、蔓越莓特產禮品為代表，國內南北各省份互贈特產帶動了多款“隱藏土特產”走俏，如黑龍江蔓越莓、四川魚子醬、貴州抹茶、安徽鵝肝等，也引發消費者對這些“隱藏款”特產的關注。



“隱藏款”特產為何能“出圈”？如何抓住機遇，做強農村土特產，擦亮特色農副產品品牌？



“一朝成名天下知”



——隨著春節臨近，在年節消費升溫、跨省旅遊火熱等因素推動下，許多“隱藏款”特產進入公眾視野



近期，11名廣西兒童到黑龍江哈爾濱等地研學，由於身著橘黃色外衣，被網友冠以“小砂糖橘”稱號。為回饋東北朋友對“小砂糖橘”的照顧，廣西壯族自治區南寧市將滿載砂糖橘和武鳴沃柑的“愛心回禮”發往哈爾濱。同時，黑龍江省撫遠市的10萬盒蔓越莓也發往南寧市，由當地商務部門向市民免費發放。



雲南的1萬份鬆茸餅幹和1萬盒鮮花餅、廣西桂林的柚子、貴州的折耳根和洋芋、四川的魚子醬……隨各地遊客一同前往哈爾濱的，還有各地土特產，其中就包括一些人們不太熟悉的“隱藏款”特產，使這次禮品互贈成為一場全民熱議的“農業大摸底”。



“最近到了採購年貨的時候，我看到各地遊客互贈禮品，認識了很多‘隱藏款’特產。”上海市民王欣說：“我經常買進口商品，知道法國鵝肝、加拿大蔓越莓、俄羅斯魚子醬、澳大利亞龍蝦、日本抹茶等‘洋特產’，沒想到國內都有‘平替’，‘土特產’一點也不‘土’。”



低調的“隱藏款”特產，何以“一朝成名天下知”？其實，在消費者視線之外，“隱藏款”特產早已開始積蓄力量。

