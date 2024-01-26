國防部1月例行記者會內容全文

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京1月26日電（記者 海涵）國防部1月25日舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在會上就台灣問題、中美兩軍關係、南海問題、中國軍隊對外交流情況等予以回應。以下是記者會全文實錄：



吳謙：各位記者朋友，大家下午好！歡迎出席2024年1月國防部例行記者會。請記者朋友們提問。



記者：中美舉行的第17次國防部工作會晤上，中方強調美方應充分認清海空安全問題根源，嚴格約束一線部隊。但美方稱將繼續在國際法允許的範圍內飛行和航行。請問發言人對此有何評論？



吳謙：中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機跑到中國家門口滋事挑釁，在中國周邊海空域進行長時間、大範圍、高頻度的抵近活動。中國軍隊依法依規進行處置，有關行動正當合理、專業克制。美方應停止濫用國際法，停止一切危險挑釁行徑，嚴格約束一線兵力活動，這才是避免海空意外事件的根本之策。



記者：我有兩個問題。第一個問題，據報導，台灣外事部門稱，大陸就台灣選舉發布的答問不符合國際認知和兩岸現狀，呼籲大陸尊重選舉結果。請問發言人有何評論？第二個問題，美台智庫近期調查認為，未來五年中國大陸將隔離或封鎖台灣，這種可能性大於“武力針對”台灣，預測有可能今年在台灣周邊舉行大規模軍事演習，請問發言人對此有何評論？



吳謙：我先回答第一個問題。台灣地區選舉是中國的地方事務。這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意。不管島內局勢怎樣變化，都不可能改變世界上衹有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，不可能改變國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，不可能改變中國終將實現統一的歷史大勢。80年前，中美英三國發表《開羅宣言》，明確規定“把日本所竊取的中國領土台灣歸還中國”。1945年中美英蘇聯合發表的《波茨坦公告》第八條規定“《開羅宣言》條款必將實施”。1971年第26屆聯合國大會通過的第2758號決議明確了世界上衹有一個中國，不存在“兩個中國”“一中一台”。這一系列具有國際法律效力的文件確認了台灣是中國不可分割領土的歷史和法理事實。



需要強調的是，中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變，這才是台海的真正現狀。台灣永遠不是一個國家，“台獨”永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得逞。祖國統一，台灣當歸。中國人民解放軍將以行動說話，始終做捍衛國家主權和領土完整的鋼鐵長城。