出入境往來　按下加速鍵

中評社北京1月25日電／據人民日報報導，操著各地鄉音的內地旅客、攜家帶口到內地旅遊探親的港澳家庭……每天口岸一開，港珠澳大橋珠海公路口岸人車往來，絡繹不絕。如此繁忙熱鬧的場景，也同樣出現在我國其他出入境口岸。



據瞭解，全國移民管理機構2023年累計查驗出入境人員4.24億人次，同比上升266.5%。其中內地居民2.06億人次、港澳台居民1.83億人次、外國人3547.8萬人次，同比分別上升218.7%、292.8%、693.1%。2023年以來，一項項移民管理創新舉措精準發力，不斷適應快節奏、高頻次的國際交流交往需要，大大促進了中外人員往來。



創新快速查驗模式，人車往來“秒通關”



“通關很方便，不一會兒就能完成查驗”“可以自動識別港澳車牌，申請也很簡單”……在網絡上搜索“澳車北上”“港車北上”，滿屏都是港澳居民自駕游後的精彩分享和趣味回憶。



港珠澳大橋珠海公路口岸是“港車北上”“澳車北上”通關的必經口岸。珠海出入境邊防檢查總站港珠澳大橋邊檢站優化查驗系統，推動數據共享，以便捷舒適的通關環境，吸引著越來越多的香港、澳門居民經過大橋口岸出入內地，來到珠江西岸旅遊消費、創業經商。如今，“一腳油逛粵”的場景，已成為很多港澳居民的生活日常。



港珠澳大橋邊檢站邊檢處副處長陸寧介紹，自2023年1月1日“澳車北上”和2023年7月1日“港車北上”政策實施以來，珠海出入境邊防檢查總站已查驗超過150萬輛次港澳單牌車，占2023年以來口岸出入境總量四成左右。



臨近春節假期，內地旅客到香港澳門觀光、港澳居民回內地旅遊探親的人數日益增多。據介紹，珠海出入境邊防檢查總站創新“合作查驗，一次放行”通關查驗模式，旅客“一次排隊”完成兩地邊檢手續辦理，實現“秒通關”，保障了高峰通行時間段來往人員出入境的快速方便。

