國防部答中評：台獨劇毒 死路一條

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京1月26日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校1月25日在例行記者會上回答中評社記者提問時指出，“台獨”劇毒，死路一條。民進黨當局為了一己私利，揮霍台灣老百姓的血汗錢去購買美國裝備，完全是飲鴆止渴。



據報導，台軍已與美國在台協會完成簽約，將自今年至2027年由美國為台灣提供“飛彈系統技術支援服務”，總金額約7.7億新台幣（約2400萬美元）。此外，台軍擬從美國採購T－11型降落傘用於特種部隊使用。



吳謙就此回答中評社記者提問指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。民進黨當局為了一己私利，揮霍台灣老百姓的血汗錢去購買美國裝備，完全是飲鴆止渴，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。



吳謙強調，“台獨”劇毒，死路一條。幾件美制武器換不來台灣的安全。為捍衛國家主權和領土完整，中國人民解放軍一向敢於出手、敢打必勝。



在當天的記者會上，對於美國一艘驅逐艦再次通過台灣海峽一事，吳謙應詢指出，無論是“以台制華”也好，還是“倚美謀獨”也罷，都必將以失敗而告終。



吳謙強調，在台灣問題上，我們的政策一貫明確，概括起來就是三個永遠，台灣永遠不是一個國家，“台獨”永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得逞。



此外，還有記者提問時稱，美台智庫近期調查認為，未來五年中國大陸將隔離或封鎖台灣，這種可能性大於“武力針對”台灣，預測有可能今年在台灣周邊舉行大規模軍事演習。



吳謙回應說，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題是中國核心利益中的核心。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果“台獨”分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。這是14億多中國人民的堅定意志，也是中國人民解放軍的神聖使命。



吳謙表示，不管島內局勢怎樣變化，都不可能改變世界上衹有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，不可能改變國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，不可能改變中國終將實現統一的歷史大勢。中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變，這才是台海的真正現狀。台灣永遠不是一個國家，“台獨”永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得逞。祖國統一，台灣當歸。中國人民解放軍將以行動說話，始終做捍衛國家主權和領土完整的鋼鐵長城。



對於記者提到的解放軍近期在台灣島周邊舉行的海空聯合戰備警巡，吳謙表示，近日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織例行性海空兵力聯合戰備警巡，進一步提升部隊實戰化訓練水平，增強捍衛國家主權和領土完整的打仗能力。中國人民解放軍持續練兵備戰，將繼續常態組織有關軍事行動。

