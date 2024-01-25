中評社北京1月25日電／據人民日報報導，中央企業2023年運行“成績單”正式出爐：截至2023年底，中央企業資產總額達86.6萬億元，同比增長6.4%；央企境內控股上市公司達383家，其中154家屬於戰略性新興產業……



央企運行有何亮點？改革怎樣繼續推進？1月24日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，國務院國資委相關負責人回應了熱點問題。



“中央企業圍繞大局、積極作為，堅定信心、攻堅克難，交出了一份實打實的、含金量足的成績單。”國務院國資委副主任袁野介紹。



體量穩步增長。2023年中央企業實現營業收入39.8萬億元、利潤總額2.6萬億元、歸母淨利潤1.1萬億元，經營效益穩步增長。



質量顯著提升。2023年中央企業平均淨資產收益率達6.6%，股東回報保持較好水平；營業現金比率為10.1%，全年呈現逐月穩步上升態勢；全員勞動生產率升至78.4萬元／人。



動能明顯增強。2023年中央企業完成固定資產投資5.09萬億元，同比增長11.4%。其中，研發經費投入達1.1萬億元，連續兩年破萬億元，創新驅動作用加快提升。



布局更加優化。2023年，中央企業完成戰略性新興產業投資2.18萬億元，同比增長32.1%。具體而言，在光伏制氫、碳纖維製造、汽車芯片等領域落地了一批重點項目；在激光製造、量子通信、衛星互聯網等領域組建了一批新企業；在電子科技、新能源、生態環保、智能網聯汽車等領域推動了一批重組整合。



引領作用增強。中央企業積極參與產業鏈融通發展共鏈行動，發揮龍頭作用，牽引上下游高效聯動。截至2023年底，中央企業在機床、移動信息、軌道交通、低碳冶金等領域累計發布供需清單1000餘項，簽訂合同5000餘項，與多家企業建立了深層次合作關係。

