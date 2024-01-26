國防部：邊界問題不是中印關係的全部

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京1月26日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校1月25日在例行記者會上表示，邊界問題不是中印關係的全部，印方堅持將邊境事態與雙邊關係掛鈎處理是不明智的，也是不合適的。



有記者提問說，印度外長稱，中方於2020年違反共識，在實控線附近集結大量軍力，引發加勒萬河穀衝突。他已向中方表明，如不解決邊界問題，印中關係難以正常發展。請問發言人有何評論？中印兩軍何時將舉行新一輪軍長級會談？



吳謙表示，加勒萬河穀位於中印邊界西段實控線中方一側，相關事件完全是由於印方違背共識、單方面挑釁造成的，責任完全在印方。3年多來，雙方通過軍事和外交渠道進行溝通協調，舉行20輪軍長級會談，推動兩軍在加勒萬河穀、班公湖、溫泉、加南達阪等4個對峙點脫離接觸，為邊境緩局降溫發揮積極作用。



“邊界問題是歷史遺留問題，不是中印關係的全部，”吳謙指出，印方堅持將邊境事態與雙邊關係掛鈎處理是不明智的，也是不合適的，不符合雙方共同利益。我們希望印方與中方相向而行，增進戰略互信，妥處分歧問題，共同維護邊境地區和平安寧。關於新一輪軍長級會談，我們將適時發布信息。

