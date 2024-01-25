2023年城鎮新增就業1244萬人

中評社北京1月25日電／據經濟日報報導，從人力資源社會保障部24日舉行的新聞發布會獲悉，2023年全國城鎮新增就業1244萬人，高校畢業生等青年就業基本穩定、持續好轉，農村勞動力外出務工規模繼續增加，脫貧人口務工規模達3397萬人。



人社部就業促進司副司長運東來表示，“全年國內生產總值同比增長5.2%，是拉動就業增長的關鍵。服務業加快恢復，增加值占國內生產總值比重達54.6%，經濟發展帶動就業的能力不斷增強”。



2023年，國家及時調整優化穩就業政策，穩崗返還政策持續實施，吸納就業補貼延續拓展，擴崗補助及時重啟，形成了穩崗擴就業的系統性政策支持體系，全年各級政府各類資金直接支持就業創業超過3000億元。



同時，服務培訓擴面增效增強了市場效能，重點群體精準幫扶兜牢民生底線。“春風行動”等就業服務活動高頻率開展，“技能中國”行動深入實施。各級政府對高校畢業生等青年就業抓早抓實抓細，對城鄉困難群眾兜住兜准兜牢，全年累計促進城鎮失業人員再就業514萬人，困難人員就業172萬人。



2024年就業走勢如何？運東來表示，2024年就業工作穩的基礎總體牢靠，經濟增長將進一步恢復，新舊動能加快轉換，新的就業增長點不斷出現，為穩就業提供堅實支撐。與此同時，經濟運行不確定因素增多，社會預期偏弱，就業總量壓力不減，結構性矛盾依然存在，穩就業需要付出更多努力。



2023年，社會保障領域各項制度措施平穩推進。企業職工基本養老保險全國統籌、個人養老金制度、新就業形態就業人員職業傷害保障試點等改革持續深化，失業保險、工傷保險省級統籌全面實現。截至去年底，全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為10.66億人、2.44億人、3.02億人，同比增加1336萬人、566萬人、1054萬人。其中工傷保險參保人數首次突破3億人。

