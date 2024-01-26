國防部：堅決反對美方插手攪局南海問題

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京1月26日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校1月25日在例行記者會上指出，我們堅決反對美方插手攪局南海問題，慫恿支持菲方侵權滋事，加劇海上緊張局勢。



有記者提問說，近期中國和菲律賓的外交官在上海舉行了會晤，旨在降低南海的緊張局勢。但是從雙方發表的聲明來看，還有很多的困難和挑戰。與去年相比，今年是否有降低衝突的希望？



吳謙表示，中菲雙方近期在上海就有關問題進行了磋商，但是解決南海目前面臨的問題不可能一蹴而就。中方致力於通過對話協商和平解決涉海問題，同時堅定維護自身主權安全和海洋權益。在緩和南海緊張局勢這個問題上，有關大國，也就是美國停止插手、停止挑釁是非常必要的。



會上還有記者提及，美國駐菲律賓大使日前在與菲軍方人士會晤後稱，美國將恢復與菲律賓在南海共同巡邏，菲武裝部隊司令也稱，為了更好執行以規則為基礎的國際秩序，聯合巡邏是必要的。



對此，吳謙說，我們認為菲方同有關國家發展同盟關係，不得損害中方在南海的合法權益。同時，我們堅決反對美方插手攪局南海問題，慫恿支持菲方侵權滋事，加劇海上緊張局勢。對於涉海爭議，中方堅持通過談判協商和平解決，同時堅定維護自身領土主權和海洋權益。





