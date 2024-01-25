跳轉廣告應給用戶選擇權

中評社北京1月25日電／據經濟日報報導，近日，互聯網上“搖一搖”等跳轉廣告泛濫的問題引發了廣大網民的熱議和不滿。某省消保委的調查顯示，九成投票者對“搖一搖”廣告表示厭惡，認為其侵犯了自身權益。



所謂“搖一搖”跳轉廣告，是指當用戶打開APP後，在出現開屏廣告界面時，即便不點屏幕晃動手機也會自動進入購物網站頁面。隨著互聯網競爭的加劇，許多企業將“搖一搖”廣告當做“搖錢樹”。



作為一種有效的引流手段，此類廣告可增加用戶點擊率、提高商品銷量。在市場競爭日益激烈的背景下，許多企業為了搶占市場份額、提高品牌知名度，往往不顧用戶的實際需求和體驗，採取過於激進的廣告策略。



但對絕大多數用戶而言，這種“被跳轉”不是讓人愉快的經歷。只是不經意地“搖一搖”，就被彈出的廣告打擾甚至破壞使用體驗。部分“搖一搖”廣告內容還存在虛假宣傳、欺詐等問題，可能進一步損害消費者利益。



工信部已於2023年發布《關於進一步提升移動互聯網應用服務能力的通知》，明確要求規範此類廣告行為。然而時至今日，部分平台類企業仍未徹底落實相關規定，消費者的不滿情緒持續上升。



企業通過“搖一搖”廣告進行引流無可厚非，但這一切都應在尊重消費者權益的基礎上進行。企業應充分吸納消費者反饋，調整廣告觸發參數，改善服務體驗，而不是任性妄為，甚至採取侵權手段。在推出“搖一搖”廣告時，首要考慮不是能有多少點擊量、跳轉量，而應考慮用戶的使用習慣和心理預期，避免過度打擾用戶。同時，企業還應加強廣告內容的審核，確保廣告的真實性和合法性。

