中評社北京1月25日電／據經濟日報報導，豬肉是我國大多數居民最主要的肉類食品，豬價既關乎老百姓的“菜籃子”“錢袋子”，也關乎養殖主體的生存發展。自2021年生豬產能全面恢復以來，豬肉價格持續低位徘徊，養豬場戶正經歷“最冷”豬周期。豬肉價格下跌為哪般？生豬養殖行業現狀如何？未來豬價怎麼走，何時能止跌回升？



農業農村部監測數據顯示，1月23日，全國農產品批發市場豬肉平均價格為19.81元／公斤。這意味著，生豬養殖行業仍未走出虧損窘境。



豬價持續走低



“2024年1月份第三周，全國生豬均價14.35元／公斤，同比下跌9.5%；豬肉均價24.22元／公斤，同比下跌16.5%。2023年，全國生豬年均價格為15.40元／公斤，同比下跌19%。”1月24日，農業農村部豬肉全產業鏈監測預警首席分析師朱增勇對記者說。



受供給增加影響，2022年11月份生豬價格由10月份的26.64元／公斤開始連續4個月大幅下降，2023年2月份跌至15.18元／公斤，此後價格屢有起伏，2024年1月份前三周平均價格為14.46元／公斤，繼續小幅下跌。



豬價持續下跌，主要原因是供給充裕。2023年，全國豬肉產量為5794萬噸，接近2014年5821萬噸的歷史高位水平，創歷史第二高位，同比增長4.6%；2023年一季度至四季度豬肉產量同比分別增長1.9%、4.6%、4.8%和7.3%；全年豬肉進口155萬噸，豬肉供給量創歷史新高，各季度均呈現明顯的供給過剩，尤其是下半年供給充裕特徵更加明顯，生豬價格持續低位運行。



農業農村部數據顯示，2023年前11個月，規模以上生豬定點屠宰企業屠宰生豬30393萬頭，同比增長19.4%。其中，11月份屠宰量達3280萬頭，創非洲豬瘟疫情以來新高，環比增長14.4%，同比增長44.6%，12月份屠宰量預計再創新高。四季度出欄量明顯增加，原因在於前期壓欄的集中拋售。前期包括集團企業在內的眾多生豬養殖主體都看好2023年年末行情，紛紛壓欄養大豬，但隨著價格走勢不及預期，大量生豬恐慌性出欄、豬價相互踩踏，進一步加劇了豬價下行。

