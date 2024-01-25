新年力爭實現“開門紅”

中評社北京1月25日電／據經濟日報報導，2024年伊始，多地敲定的一大批基礎設施、公共服務、新技術產能項目將陸續落地，早謀劃、早投資、早見效的靠前投資作用明顯，為實現今年一季度經濟“開門紅”和全年經濟穩定增長打下良好基礎。



福建：重大項目加速建設



新年伊始，福建省發展和改革委員會印發了《關於做好2024年一季度經濟社會發展工作實現“開門紅”“開門穩”若干措施的通知》，為完成全年目標任務打下基礎。



圍繞“開門紅”“開門穩”，福建各地各部門也陸續推出了一系列舉措。福建省工信廳聯合省財政廳、省人社廳出台《關於促進2024年一季度工業生產穩定運行有關措施的通知》，從鼓勵企業增產增效、支持企業新增納統升級等6個方面進一步促進福建省工業穩定增長；泉州市出台《關於一季度工業經濟“促生產、拓市場、開門紅”系列措施的通知》，梳理了工業經濟11條措施、紡織鞋服5條措施、建材家居4條措施等多項舉措，確保一季度“開門紅”。



在以政策“組合拳”全力拼經濟的基礎上，福建各地開啟了重大項目開工建設的“加速跑”。1月2日，福州市舉辦了2024年第一季度重大項目集中開工活動，集中開工重大項目共184個，總投資1108億元，年計劃投資365.5億元；廈門市組織2024年新年“開門紅”重大項目集中開工活動，63個重大項目集中開工，總投資1152億元，涵蓋產業、基礎設施、社會事業等領域。



挖掘機揮舞著鐵臂、運輸車來回穿梭、建築工人緊張而有序地作業。在福州長樂國際機場二期擴建工程項目繁忙的施工現場，新建T2航站樓外部輪廓已初步成型。福州機場航站區項目部經理林成棟表示，長樂國際機場是國家綜合交通樞紐的重要設施之一。二期項目建成後，機場將跨入“雙跑道、雙航站樓”時代，將極大提升機場運行保障能力和空港輻射帶動作用。

