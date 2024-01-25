製造業綠色化持續發力

中評社北京1月25日電／據經濟日報報導，全國新型工業化推進大會強調，要持續推動產業結構優化升級，大力推動數字技術與實體經濟深度融合，全面推動工業綠色發展。工業綠色低碳轉型，一方面以更加節能環保的生產方式助力實現“雙碳”目標；另一方面隨著更多綠色技術、綠色產品走向市場，將持續為經濟高質量發展貢獻力量。



傳統產業改造空間大



我國傳統產業體量巨大，在製造業中占比超過80%。依托5G、工業互聯網、人工智能等新一代信息技術加快綠色化改造，不僅能夯實現代化產業體系基礎，還能為新興產業發展提供廣闊市場。



“通過應用實時監控、模擬仿真、智能控制、智能決策、系統優化等數字化技術，可以有效促進傳統行業生產運營模式升級，實現提質增效、減污降碳。比如，有一些大型鋼鐵企業建立高爐數字孿生體，實現高爐生產過程的虛擬—現實映射，通過模擬、分析、驗證等方式選擇最優生產參數，可以顯著提升冶煉效率、鐵水質量穩定性，大幅降低運行成本和碳排放。”中國電子信息產業發展研究院節能與環保研究所所長趙衛東說。



作為高耗能行業，鋼鐵行業綠色低碳轉型對實現碳中和目標至關重要。此外，廢鋼循環使用量相對不足也制約其轉型進程。為解決上述難題，華為與寶山鋼鐵股份有限公司合作，利用5.5G專網超低時延、超高可靠以及超大連接優勢，部署新型控制架構、“5G＋AI”廢鋼定級等應用，對生產線進行改造升級。此前，廢鋼定級主要依靠人工，存在安全風險高、主觀判斷因人而異等問題，5G與AI相結合讓廢鋼質檢作業逐步告別“憑經驗、靠肉眼、做抽檢、難定量”的作業方式，該項目在2022年實現廢鋼循環回收25萬噸。



“該項目的收益主要體現在降本、增效、提安全上。後續，我們將實現從寶鋼到寶武再到全國鋼鐵行業的復制。通過對新型控制架構進行國產化替代，每年市場規模預計達到80億元。”該項目負責人透露。

