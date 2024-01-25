成渝地區雙城經濟圈建設邁出新步伐

中評社北京1月25日電／據經濟日報報導，日前，推動成渝地區雙城經濟圈建設重慶四川黨政聯席會議第八次會議在四川綿陽舉行，在部署推進2024年相關工作的同時，各領域的“成績單”也隨之出爐。截至2023年12月底，248個共建成渝地區雙城經濟圈重大項目完成年度投資4138.4億元、年度投資完成率達120.1%，超額完成全年投資任務。《推動川渝萬達開地區統籌發展總體方案》《推動川南渝西地區融合發展總體方案》先後印發，涪江流域川渝9地協同發展步伐加快，跨區域協作形成的18條經驗在國家層面總結推廣。



在交通、產業、民生等多個方面，川渝兩省市越來越“近”了。兩省市從共同打造具有川渝特色的世界級產業集群，進一步深化經濟區與行政區適度分離改革，統籌高品質生活與高效能治理等多方面齊發力，堅持“一盤棋”推進協同發展，不斷提高雙城經濟圈經濟輻射力和發展帶動力。



提升優勢產業能級



從2021年的67個到2022年的160個再到2023年的248個，重大合作項目數量的增加是成渝地區雙城經濟圈建設持續提速的標誌之一。這些重大項目分布在多個產業領域，包括汽車、電子信息、裝備製造、消費品，而上述4個領域也是川渝兩省市提出共同打造的萬億元級產業集群，這些產業在兩省市原本就極具規模化與代表性。



以汽車產業為例，成都、北京、重慶是全國汽車保有量位居前三位的城市，消費熱度反映了製造業的繁榮。重慶在整車生產方面優勢明顯，四川在動力電池產業領域亮點頻出。如今通過產業集群間的跨省協作，可以產生“1＋1>2”的效應。



位於綿陽的四川瑞可達連接系統有限公司是一家生產新能源汽車零部件的企業。該公司總經理秦剛說，企業搶抓成渝地區雙城經濟圈發展機遇，與重慶長安汽車股份有限公司等車企在高壓線纜組件等產品方面開展密切合作。為推動汽車產業高質量發展，四川和重慶聯合成立了工作專班，相繼推動實施了《成渝地區雙城經濟圈汽車產業高質量協同發展實施方案》《川渝汽車產業產業鏈供應鏈協同工作方案》，搭建了產業鏈供需信息對接平台，5000多家整車及零部件生產企業匯聚於平台之上，相互間的配套合作金額超400億元。

