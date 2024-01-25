韓軍推測朝試射新型巡航導彈為現有武器改良版

中評社香港1月25日電／朝鮮25日聲稱前一天試射新型戰略巡航導彈“火箭矢-3-31”，韓軍推測其為遠端戰略巡航導彈“箭矢”系列的改良版。



朝中社25日報導稱，朝鮮導彈總局前一天試射正在研發的新型戰略巡航導彈“火箭矢-3-31”。導彈總局稱，此次試射是武器系統更新過程的一環，也是總局及所屬國防科學研究所的例行義務活動。報導並未提及發射地點、導彈飛行高度及軌跡等細節。



韓聯社報導，韓軍前一天上午探測到朝鮮向西部海域發射多枚巡航導彈。軍方推測，“火箭矢-3-31”由遠端戰略巡航導彈“箭矢-1”“箭矢-2”改良而來。聯合參謀本部（聯參）公報室室長李誠俊在國防部記者會上表示，從朝方昨天發射的巡航導彈飛行距離短于歷次發射的巡航導彈來看，朝方可能為改良巡航導彈性能而進行了試射。



從朝中社發佈的相關圖片看，“火箭矢-3-31”的外形接近於“箭矢-1”。據推測，“箭矢-1”的最大射程為2000公里，短于“箭矢-2”。另據推測，“火箭矢-3-31”與現有“箭矢”系列導彈一樣，能攜帶戰術核彈頭“火山-31”。名稱中的“31”可能代表導彈攜帶“火山-31”彈頭。



朝方所射巡航導彈在飛行末段在韓軍雷達視野中消失。韓軍據此推測，朝方有可能進行戰術核彈頭空中引爆試驗。李誠俊表示，韓美情報部門正在就此進行分析。



雖然朝方主張此次試射未對周邊國家帶來任何影響，聯合國安理會相關決議也未覆蓋巡航導彈發射，但此類導彈可低空飛行，攔截難度較大，構成相當大的威脅。