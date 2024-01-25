最新研究：全球地下水減少正加速

中評社香港1月25日電／一項國際研究最新發現，全球地下水減少正加速，尤其是乾旱地區因農業用水等原因，地下蓄水層水位下降更明顯，但這一趨勢並非完全不可逆轉。



美國加利福尼亞大學聖巴巴拉分校等機構的研究人員進行了這項研究，他們對40年來全球多國的約17萬個監測井和約1700個蓄水層系統的地下水水位監測數據進行了迄今最大規模的彙編、分析和評估。這些國家的地下水抽取量約佔全球的75%。



新華社報導，研究人員發現，近幾十年來，人類在全球範圍內大規模擴大了地下水抽取。自1980年以來，世界上幾乎所有地區的大多數地下蓄水層水位都急劇下降。自2000年以來，地下水減少速度加快，這種影響在全球乾旱地區的地下蓄水層中最為明顯。研究人員表示，乾旱地區地下水位加速下降的一個原因是這些地區抽取過多地下水來灌溉農作物。



研究人員還指出，全球人口增長導致糧食需求增加，以及氣候變化加劇了地下水危機。近幾十年來，一些地區變得更加乾燥和炎熱，這意味著農作物需要加大灌溉力度，地下水資源消耗更多或恢復速度更慢。一些地區出現強降雨，但大量的降雨會從地表流走而不滲入地下，這在土壤封閉程度高的地方比如大城市尤為嚴重。



在該研究中，研究人員也發現了一些積極信號：在實施相關地下水保護政策、通過地表調水緩解地下水需求等情況下，存在一些地下水水位下降速度放緩或逆轉的成功案例。研究人員表示，這說明枯竭的蓄水層仍然具有恢復潛力，全球保護地下水資源還有許多工作要做。