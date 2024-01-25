把發展冰雪經濟作為新增長點

中評社北京1月25日電／據經濟日報報導，入冬以來，我國東北地區冰雪旅遊持續火爆。與哈爾濱等當下熱門冰雪游目的地相比，我國西北地區在冬季也擁有冰天雪地，如何讓本地冰雪旅遊熱起來、紅起來、火起來，甚至與東北形成“兩翼齊飛”的冰雪旅遊格局，這是西北地區許多文旅部門正在思考的問題。



冰天雪地也是金山銀山。如今，這一理念已經成為共識。面向未來，推動西北地區冰雪旅遊進一步升溫，需要補齊制約冰雪旅遊發展的短板，努力把發展冰雪經濟作為新增長點。



不斷豐富增加冰雪旅遊產品品種。西北地區具備發展冬季旅遊的條件和優勢，以新疆為例，當地雪季長、雪質優，目前全區共有各類冰雪場地180餘家，實現了對14個地州市的全覆蓋，與自身比，冰雪游實現了長足進步，阿勒泰等地成為眾多滑雪愛好者的首選目的地。然而，也應看到，目前西北地區冰雪旅遊產品還比較單一，缺乏創新和特色，外地遊客來此主要目的是滑雪，重游率比較低。



冰雪旅遊關聯度高，重在為遊客提供優質且長效的體驗。新疆等西北地區可依托本地其他方面優勢，找到突破口，發力冰雪旅遊。建議在繁榮冰雪經濟基礎上，進一步探索“冰雪＋體育”“冰雪＋民俗”“冰雪＋溫泉”等“冰雪＋”新旅遊場景，不斷豐富供給、提升品質。比如，新疆民俗資源豐富，以“冰雪＋民俗”為主線，創新冰雪產品供給，完全可以賦予冰雪經濟別樣魅力，與東北地區形成差異化發展格局。



努力打造冰雪旅遊獨特品牌。西北地區在冰雪資源上不輸東北地區，但在旅遊品牌建設方面卻存在明顯短板。在西北地區，冰雪旅遊尚缺乏龍頭景區引領，提到西北地區冰雪游，除了一些滑雪“發燒友”有自己心儀的目的地外，大部分外地遊客可能想不到要去哪座城市、哪個景區，特別是缺乏像哈爾濱冰雪大世界、太陽島雪博會和中央大街這類可以沉浸式體驗、帶動力強的旅遊目的地。改變這一情況需要久久為功，大力培育冰雪旅遊目的地品牌、龍頭景區品牌、旅遊產品品牌、滑雪場品牌等，打造具有當地特色的冰雪旅遊地標，以品牌建設為抓手，推動冰雪旅遊高質量發展。



持續提升旅遊服務質量水平。今冬，哈爾濱冰雪游火熱，冰天雪地中呈現出一派火熱景象。高人氣的背後不僅需要獨特冰雪旅遊產品的支撐，更反映了當地精細化服務的溫度。一方面，西北地區應進一步完善冰雪旅遊目的地的住宿、餐飲、通信條件。另一方面，不斷提升旅遊接待能力和服務質量，提供個性化、精細化服務；建立健全旅遊服務反饋機制，通過收集遊客的反饋意見，瞭解他們對產品和服務的建議和訴求，促進旅遊服務持續改進和優化。此外，還應強化冰雪旅遊安全保障，定期對旅遊設施進行檢查與維護等，提高遊客冰雪旅遊的安全感和滿意度，推動冰雪經濟不斷向高質量發展躍升。