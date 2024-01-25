降准加力穩增長　貨幣政策空間足

中評社北京1月25日電／據經濟參考報報導，中國人民銀行決定，自2024年2月5日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.0%；自2024年1月25日起，分別下調支農再貸款、支小再貸款和再貼現利率各0.25個百分點。



在1月24日舉行的國新辦發布會上，中國人民銀行行長潘功勝表示：“當前，我國貨幣政策仍然有足夠的空間，我們將平衡好短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡的關係，強化逆周期和跨周期調節，為經濟運行創造良好的貨幣金融環境。”



業內人士普遍認為，本次降准和調降再貸款利率正處於鞏固經濟、穩預期的關鍵時刻。近期經濟金融數據普遍好於預期。2023年12月CPI和PPI降幅均有所收窄，出口增速連續兩個月回升，社會融資規模、M2、貸款增速保持在10%左右，高於名義經濟增速。但經濟回升勢頭仍要加力鞏固，近期股市預期也有波動，央行連出超預期降准和下調支農支小再貸款、再貼現利率大招，體現了政策穩經濟、穩市場、穩預期的決心。



招聯首席研究員董希淼認為，此時宣布較大幅度的降准，向市場傳遞出明確的政策信號，有助於提振經營主體和投資者信心，更好地支持經濟恢復回升，也有助於穩定資本市場。從降准的時間和幅度看，此次降准超過預期。一般情況下，降准幅度為0.25個百分點，如2023年兩次降准均為0.25個百分點，而此次降准為0.5個百分點，為常規降准幅度的2倍，向市場提供長期流動性約1萬億元，每年降低銀行成本超過120億元。



業內人士告訴記者，促進社會綜合融資成本穩中有降的空間將進一步擴大。前期銀行主動下調存款利率、此次央行降准和下調支農支小再貸款、再貼現利率，均有助於降低銀行資金成本，實質上都釋放了社會綜合融資成本下降的空間。我國各行各業都有追求“開門紅”的傳統，未來在市場機制的作用下，銀行年初搶客戶放貸款的動力較強，也有可能主動下調貸款利率。



中國銀行研究院研究員梁斯表示，春節前降准有助於穩定貨幣市場流動性供求，緩解市場利率波動。從歷史經驗看，臨近春節，市場流動性需求會明顯上升，加之節前提現需求增大，會對市場流動性帶來一定壓力。春節前降准可以帶動流動性供給數量上升，幫助市場跨越春節假期的影響。

