穩就業保用工！2024年春風行動啟動

中評社北京1月25日電／據新華社報導，每年春節前後，是勞動者換崗流動的高峰期，也是企業開工復產的關鍵期。為全力穩就業、保用工、促發展，人力資源社會保障部等九部門25日發布通知，自即日起在全國開展2024年春風行動。



“舉辦春風行動，主要著眼春節前後這一重要時間節點，聚焦勞動者和企業爆發式的求職用工需求，集中提供引導有序返崗、促進就近就業和返鄉創業、組織招聘用工等服務。”人力資源社會保障部就業促進司副司長運東來說。



運東來介紹，活動自1月25日持續至4月8日，將助力勞動者順利就業增收、企業穩定生產經營，推動經濟發展實現“開門穩”。



活動期間，全國1100多個公共招聘網站將集中發力，4700多家縣級以上公共就業服務機構、3200多家零工市場將協同聯動。各地將充分利用線上載體和廣場車站、商超集市等人流密集場所，發揮好基層就業服務站點作用，分類推出多種形式的招聘活動。



“隨著各地加大力度穩增長以及一系列重大工程項目開工建設，大量用工需求將從中釋放。加速推進的新型城鎮化建設和鄉村全面振興，也蘊含廣闊就業空間。”運東來表示，活動將積極服務對接，預計可為勞動者提供各類就業崗位約3000萬個。



通知要求，勞務輸入地和輸出地開展聯合招聘、駐點招聘、組團招工，組織勞務品牌專項對接，促進農村勞動者高質量轉移就業。對有需要的集中返鄉返崗勞動者，要做好組織對接，提供包車、專列（包車廂）、包機等服務，幫助便利勞動者出行。