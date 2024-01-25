南京：深化紀法教育　築牢廉潔防線

中評社北京1月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，“我走上犯罪道路，是被我的一群‘摯友’用金錢搭成的‘轎子’抬著往監獄裡送。等自己醒悟了，放下來已經遲了。”在南京市紀委監委製作的年度警示教育片《刮骨療毒正本清源》中，南京市規劃和自然資源局原黨組副書記、二級巡視員王東現身說法、沉痛懺悔。目前，該市紀委監委正運用該部警示教育片，面向全市黨員幹部開展警示教育。



南京市紀檢監察機關始終堅持標本兼治、系統治理，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，既嚴肅查處各類腐敗和作風問題，又扎實做好“後半篇文章”，深入開展紀法教育和警示教育，引導廣大黨員幹部不斷錘煉黨性修養、增強紀法觀念、永葆清廉本色，切實築牢拒腐防變的思想堤壩。



“我們用好用活典型案例，既按規定要求攝制年度警示教育片，又緊盯重點領域和突出問題，深入解剖‘麻雀’，精心製作揭示有關國企腐敗問題、‘一把手’腐敗問題等多部專題教育片，分層分類精準開展警示教育。”南京市紀委監委有關負責人說。去年該市紀委監委先後在全市國資系統和紀檢監察系統組織開展專題警示教育，並推動全市各級黨組織通過召開警示教育會、組織旁聽職務犯罪庭審等形式開展教育活動；先後編印《懺悔錄》《警示錄》，在市管領導幹部和基層黨員幹部中分別開展警示教育，提高針對性和實效性，充分釋放以案示警、以案促教綜合效應。



該市紀委監委不斷鞏固優化“線上＋線下”教育陣地，發揮江蘇省黨風廉政警示教育基地等省、市廉政教育平台作用，以案明紀釋法。創新開展“指尖上的廉政教育”，依托鐘山清風新媒體，開設“紀法課堂”，圍繞“糾治違規吃喝歪風”“警惕車輪上的腐敗”等主題，製作提醒海報、漫畫長圖；常態開展廉政短信提醒，督促黨員幹部時刻綳緊紀法之弦，切實增強抵腐定力。



既注重用好反面教材常敲警示鐘，又強化正向引領激勵擔當作為。該市紀委監委舉辦廉潔文化作品征集活動，共征集廉政微視頻、公益廣告等800餘件；深挖本地歷史文化資源，攝制推送“文物裡的英烈故事”“金陵城裡的好家風”“歷史上的清官廉吏”“非遺裡的清廉文化”等系列微視頻；牽頭舉辦“中國共產黨人的家風”檔案展、“信仰鑄忠魂——中國共產黨首屆中央監察委員會成員專題圖片展”；試點舉辦“好家風，好人生”廉潔課堂……通過持續深入開展時代新風宣傳教育，引導黨員幹部自覺正心修身，嚴守紀法規矩，帶頭廉潔從政，共同營造崇廉拒腐的良好風尚。