為新征程推進全面從嚴治黨提供堅強紀律保障

中評社北京1月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，紀律建設是黨的建設的基礎工程，伴隨黨的建設的全過程和各方面。習近平總書記強調，加強紀律建設是全面從嚴治黨的治本之策。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，把紀律建設擺在更加突出位置，以徹底的自我革命精神全面加強黨的紀律建設，不斷增強自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力。



紀律處分條例是規範黨組織和黨員行為的基礎性法規，對確保全黨在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，具有十分重要的作用。近期，黨中央印發了新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》，這是黨的十八大以來黨中央對該《條例》的第三次修訂，再次釋放了全面從嚴治黨永遠在路上的強烈信號，充分彰顯了以嚴明紀律管全黨治全黨的堅定決心，更加明確了在全鏈條全周期全覆蓋上持續加強黨的紀律建設的鮮明導向。



堅持尊崇黨章、貫徹黨章，用嚴明的紀律有力維護黨章。黨章是黨內根本大法，是我們立黨、治黨、管黨的總章程，是全黨最基本、最重要、最全面的行為規範。全面從嚴治黨首先要遵循黨章，把黨章的權威立起來。在黨的紀律建設中，堅持以黨章為根本遵循，要求其他任何黨規黨紀在具體條文規定中應當細化、完善黨章的基本原則，實現與黨章的有效協調，切實用嚴明的紀律維護黨章。新修訂的《條例》全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，從黨章這個總源頭出發，用黨的創新理論的立場觀點方法引領紀律建設工作，充分總結黨的十九大以來紀律建設理論、實踐、制度創新成果，把黨章要求進一步細化具體化為紀律規範，充分發揮紀律建設標本兼治的重要作用，推動解決大黨獨有難題、健全全面從嚴治黨體系，不斷提高紀律建設的政治性、時代性和針對性。



堅持突出政治紀律和政治規矩，確保黨中央權威和集中統一領導。在黨的全部紀律中，政治紀律最重要、最根本、最關鍵。政治紀律是打頭、管總的，加強紀律建設，政治紀律和政治規矩必須排在首要位置。新修訂的《條例》堅決落實黨的二十大關於堅持和加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導的各項部署要求，將習近平總書記相關重要論述轉化為紀律要求，進一步嚴明政治紀律和政治規矩，促進全黨深刻領悟“兩個確立”的決定性意義、堅決做到“兩個維護”。比如，增加對不顧黨和國家大局、搞部門或者地方保護主義行為的處分規定；充實黨員領導幹部政績觀錯位，違背新發展理念、背離高質量發展要求的處分規定；明確對搞政治攀附、結交政治騙子等行為的處分規定；增寫對私自閱看、瀏覽、收聽有嚴重政治問題資料、情節嚴重行為的處分規定；進一步完善對黨員信仰宗教、個人搞迷信活動行為的處理處分條款等，進一步嚴明政治紀律和政治規矩，確保黨中央政令暢通和黨的集中統一。

