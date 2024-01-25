中評社北京1月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會公報強調，強化以案促改、以案促治，推動重點領域體制機制改革。紀檢監察機關要堅持“全周期管理”，使嚴厲懲治、規範權力、教育引導緊密結合、協調聯動，推動建章立制，扎牢制度籠子，規範權力運行。



用好典型案例，深入開展警示教育。將警示教育作為全面從嚴治黨一項基礎性工作，作為一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的重要一環，結合查辦的典型案例，深度挖掘案例資源，用足用好反面典型“活教材”，編印警示教育讀本，拍攝警示教育片，運用典型案例和身邊人身邊事開展警示教育，分級分類打造各具特點的廉政教育基地，為做深做實同級同類幹部警示教育搭平台、建陣地。創新平台載體，豐富教育形式，採取微視頻、微電影等形式，以案說紀、以案說法、以案說德、以案說責，提升警示教育吸引力、感染力。採取“線上＋線下”相結合的傳播方式，用好微信公眾號、網站等平台，提升警示教育覆蓋面、影響力。聚焦“關鍵少數”、年輕幹部等重點群體，進一步加強紀律教育、警示教育，引導黨員幹部知敬畏、存戒懼、守底線。



壓緊壓實責任，推動全鏈條責任落實。牢固樹立系統思維，壓緊壓實以案促改責任。構建一案一通報、一案一建議、一案一談話、一案一警示、一案一整改、一案一評議等工作機制，明確以案促改工作流程，從案件查辦之初就統籌考慮以案促改工作，將其貫穿案件查辦全過程各方面，做到邊查處案件、邊發現問題、邊剖析原因、邊提出建議、邊推進問題整改，切實找准“病灶”，對症下藥。制發紀檢監察建議書，明確存在問題、整改措施、工作要求、完成時限等，督促指導案發單位落實以案促改工作。堅持把以案促改工作列入各級黨委（黨組）主體責任清單和績效考評目標體系，構建一級抓一級、層層抓落實的以案促改工作責任體系，確保任務到崗、責任到人。建立“黨委（黨組）主辦、紀委跟蹤督辦、限時評估、動態回訪”機制，對搞表面整改、敷衍整改、虛假整改的，嚴肅追責問責。



堅持問題導向，推動查漏洞補短板。在查辦案件過程中，引導被審查調查人深刻剖析其違紀違法根源，撰寫個人懺悔書、廉潔忠告書等，深入研究案發單位的監管盲區和制度漏洞。通過召開案例剖析會、座談會、走訪案發單位黨員幹部等方式，查明案件涉及的主體責任、監督責任和領導責任，深挖案發單位在政治、責任、履職、作風等方面存在的問題，撰寫案件剖析報告。用好紀檢監察建議書，以“小切口”做實標本兼治，綜合監督檢查、審查調查以及巡察中發現的問題，既“點症結”又“開方子”，督促相關單位聚焦重點領域、關鍵環節，進一步強化日常管理，堵塞制度漏洞，健全長效機制。堅持閉環管理思路，對紀檢監察建議書的落實情況進行跟蹤問效，建立問題整改台賬，通過書面報告、現場督查、開展“回頭看”等方式全程督辦，實行掛號銷賬管理，強化“再監督”。

