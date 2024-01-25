推動管黨治黨政治責任協同落實

中評社北京1月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，以壓緊壓實政治責任為抓手凝聚管黨治黨合力，健全各負其責、統一協調的責任格局。實踐中，山東省淄博市紀委監委協助市委構建全面從嚴治黨責任落實協同機制，圍繞在內容上全涵蓋、對象上全覆蓋、責任上全鏈條、制度上全貫通的實踐要求，聚焦明責、督責、考責等關鍵環節強化專責監督，推動黨委（黨組）主體責任、書記第一責任人責任、班子成員“一崗雙責”、紀委監委監督責任協同運轉、同頻共振、形成合力。



精準明責，推動實現“同題共答”。落實全面從嚴治黨責任，首先要明確各方責任，解決“誰來抓”“抓什麼”“怎麼抓”的問題。淄博市每年年初組織各級各部門根據實際制定全面從嚴治黨黨委（黨組）主體責任、書記第一責任人責任、班子成員“一崗雙責”的責任落實清單，紀檢監察機關依據責任落實清單有針對性地制定監督責任清單，掛賬銷號推進清單事項落實，確保各級黨組織及領導幹部心中有責任、工作有抓手。市紀委監委對照責任清單，定期開展監督檢查，既檢查主體責任、第一責任人責任和“一崗雙責”落實情況，也檢查下一級紀檢監察機關監督責任落實情況，對未完成清單任務的，及時運用談話提醒、批評教育等方式督促完成，並將檢查情況納入全面從嚴治黨年度考核內容。



協同履責，推動實現“同頻共振”。為促進黨委（黨組）主體責任、書記第一責任人責任、班子成員“一崗雙責”、紀委監委監督責任形成合力，淄博市出台《關於深化全面從嚴治黨“四責協同”機制的實施意見》，針對明責、教育、監督、整改、考核、問責等方面內容，圍繞貫通協同要求提出具體工作措施。如，連續多年開展市級黨政領導班子成員同下級黨組織主要負責人廉政談話工作，以市級領導“一崗雙責”推動下級“一把手”履行第一責任人責任。又如，市紀委監委出台《廉政履責提醒廉情抄告回告工作實施辦法》，對日常監督執紀執法中發現全面從嚴治黨責任落實方面的問題，書面抄告分管市領導，明確要求抓好相關督促整改工作；對新任職黨委（黨組）書記，上級紀檢監察機關將其所在單位存在的突出問題及重要廉政風險進行面對面“交底”，以紀委監委監督責任履行推動黨委主體責任、書記第一責任人責任和領導幹部“一崗雙責”落實。



剛性考評，推動實現“同促共進”。推動責任落實，考核、問責是有力保障。淄博市堅持用好評價、考核“指揮棒”和問責“利器”，推動各責任主體不斷增強擔當作為的主動性和能動性。開展“四責同述”，組織相關部門單位黨委（黨組）、第一責任人、領導班子其他成員、內設紀檢機構，分別就全面從嚴治黨責任履行情況和廉潔自律情況進行述責；每年年底由市級領導帶隊對各級黨委（黨組）開展履行全面從嚴治黨責任情況的督導考核，將綜合考評結果作為相關領導幹部評價使用重要參考。紀檢監察機關將主體責任、書記第一責任人責任、班子成員“一崗雙責”的履行情況作為監督執紀問責重點，堅持盡職免責、失職追責、精準問責，以剛性問責促進責任落實。