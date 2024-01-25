業務叢談｜發揮基層網格廉情監督作用

中評社北京1月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，黨的二十大報告強調，要完善辦事公開制度，拓寬基層各類群體有序參與基層治理渠道。黑龍江省佳木斯市紀委監委在推動全面從嚴治黨向基層延伸實踐中，把監督融入社區網格管理，充分發揮廉情監督員作用，通過網格化、全覆蓋的廉情監督，打通監督聯繫群眾“最後一公里”。



破解監督力量薄弱難題。當前，基層監督最大的瓶頸就是監督力量薄弱。村（社區）黨組織雖然設立紀檢委員，但其作為基層黨組織成員，很難破除“熟人監督”困局，影響其獨立履行監督職責。村務監督委員會雖然在一定程度上解決了村級民主選舉後監督缺位、乏力的問題，但其監督重點聚焦村務決策、村務公開、村級“三資”管理、村工程項目建設、惠農政策措施落實等內容，對黨員幹部監督稍顯薄弱。實踐中，該市紀檢監察機關整合村級紀檢委員、村務監督委員會、網格監督力量，推選社區網格中責任意識強、熟悉基層情況的老黨員、老幹部、老教師、老軍人等作為社區廉情監督員，及時發現基層黨員幹部“生活奢靡、鋪張浪費、大操大辦”“公款消費、公車私用”“違規出入私人會所”“收受禮品禮金”“有悖家庭美德、社會公德、公序良俗”等行為，有效破解基層監督人員力量不足、監督面覆蓋不全的難題。



暢通群眾合理訴求渠道。當前，群眾反映問題、舉報線索大多通過信訪平台、12345政務服務熱線等渠道，雖然受理處置比較及時，但與群眾面對面溝通、點對點解難相比，還有一定差距。實踐中，該市紀檢監察機關進一步暢通問題收集渠道，積極引導基層網格廉情監督員開展工作，聚焦惠民惠農補貼、“一事一議”項目建設、徵地拆遷補償、政策資金管理使用等群眾急難愁盼問題以及群眾身邊“微腐敗”，主動同群眾溝通交流，收集、反映有關問題，形成社區網格人人都是主人翁、人人都當吹哨人、人人都要負起責的濃厚氛圍。針對反映問題，紀檢監察機關督促有關職能部門提出改進措施，及時回應群眾關切，對發現並核實的作風問題和腐敗行為堅決嚴肅查辦，切實把治理成效體現在解決每一個問題、辦好每一件實事上。



加強監督平台陣地建設。在社區網格設置“廉情監督驛站”，由廉情監督員負責日常管理和維護，推動網格服務事項、程序流程、人員職責、制度規定等上墻公示，對收集的群眾訴求及時流轉上報。用活基層小微權力“監督一點通”平台，引導廉情監督員積極協助鄉鎮紀委（街道紀工委），聚焦教育、醫療、住房、社保、民政等領域，緊盯與群眾日常生產生活密切相關的小微權力運行情況，精準收集並有效解決群眾急難愁盼問題。加強社區網格單元的廉潔文化建設，用好清風廣場、家風樓道、清廉小巷等廉潔教育陣地，通過思想發動、文化熏陶、實踐養成等方式，講好模範勤廉故事，推動廉潔文化建設向社會延伸、向常態拓展。