台北寧夏夜市科目三比賽嗨翻　4歲童也來秀

寧夏夜市舉辦抖音神曲“科目三”有獎舞蹈大賽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月25日電（記者 鄭羿菲）台北市寧夏觀光夜市25日晚上6點舉辦火爆全球的抖音神曲“科目三”有獎舞蹈大賽，有20組參賽者報名，參賽者多是年輕人，其中最小的參賽者是4歲小朋友，最大的是23歲，而最遠的參賽者則是從台中特地北上，在12度低溫濕冷的天氣下隨音樂熱舞。



傍晚不到5點半，就有30多位民眾圍在會場外邊吃小吃邊觀看比賽，熱鬧非常可見科目三抖音神曲在台灣受到歡迎的程度。



由於科目三是“抖音”上紅遍全球的神曲舞蹈，也引發不少台灣民眾批評是“舞統台灣”。



寧夏夜市觀光協會不畏輿論、堅持舉辦“科目三”舞蹈大賽，由寧夏商圈理事長林定國主持，並邀請寧夏夜市觀光協會理事長林定偉、副理事長李啟榮、幼兒律動舞蹈專業老師萱萱、活力舞蹈專業老師Sunny等人作為評審。但為了避免風波，寧夏夜市觀光協會不僅將歌詞改為過去熟悉的閩南語流行歌曲“人生愛拚才會贏”、“前路坎坷痛苦咱不怕”等，也加碼籌劃“保庇舞”活動，希望舉辦舞蹈引發話題的同時，也避網民輿論風頭。



“科目三”源自一種說法“廣西人一生中會經歷三場考試，科目一唱山歌，科目二嗦米粉，科目三跳舞”，據傳有廣西人在婚禮上自行編排此舞蹈，因而“科目三”聲名大噪，火紅到連中國國民黨前主席洪秀柱、藝人五月天阿信、羅志祥、韓國男團Xdinary Heroes、“孔雀公主”楊麗萍舞團等都跟風跳舞。



位在台北市大同區的寧夏夜市2024新年活動第一砲就是25日晚間舉辦的科目三舞蹈比賽，開放20組報名，以舞蹈、造型、吸睛度等方向進行評分，評審團會選出前3名，並頒獎，第1名為巨大悠遊卡、5000元新台幣悠遊付儲值金，第2名3000元悠遊付儲值金，第3名2000元悠遊付儲值金，參加獎200元悠遊付現金回饋券，前10組報名再加碼送紀念版悠遊卡1張。主辦單位為寧夏夜市觀光協會，協辦單位為悠遊卡公司。