中評現場：香港寵物節開幕　打造萌寵經濟

寵物節開幕儀式（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月26日電（記者 段曉魯）由展覽集團舉辦的“香港寵物節2024”今日起至1月28日（四至日）一連四日假 香港會議展覽中心盛大舉行。香港寵物節已經舉行18年，今年展覽有逾200個參展商參展，超過650個展位，展覽匯聚全港最多世界知名寵物食品和用品品牌，有“寵物界工展會”之稱，吸引港人留港消費之餘，同時面向粵港澳大灣區龐大寵物市場。



香港寵物節2024開幕儀式邀請漁農自然護理署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗獸醫、海關搜查犬課監督黃惜忻女士、CSL Mobile Limited 個人業務市務助理副總裁溫少清小姐、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳女士、香港寵物業商會會長李國威先生、展覽集團有限公司主席王學譜先生及總經理朱雪玲小姐一同主禮。



數據顯示，2021年全球寵物市場規模同比增加8.1%達1，536億美元，內地2022年市場規模約3，117億元人民幣，復合增長率達3成。2018年香港約有24.2萬個住戶在家中飼養40萬隻貓狗，佔全港所有住戶數目的9.4%。Mastercard指出在疫情期間，旅遊限制以及混合和遠程辦公模式使香港人能花更多時間陪伴寵物，寵物相關產業的支出因此增加，2022年12月於寵物商店的支出較2019年1月增加一倍，消費力驚人。



展覽集團主席王學譜表示：“萌寵經濟（牠經濟）已經成為增長勢頭最快的板塊，年輕族群（21至30歲）、高學歷、高收入客群主導行業發展，並集中於寵物食品、寵物用品、寵物健康醫療及寵物服務備受追捧。過去十年來政府在推動寵物友善城市方面下了不少功夫，寵物友善對海外人才是否來港是考慮因素之一。18年來，香港寵物節與行業一同成長，成為業界盛事，吸引本地市民之餘，同時吸引大灣區及其他海外旅客，打造國際寵物盛事之都。”