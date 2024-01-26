周元谷答中評：垃圾徵費尚有灰色地帶未說明

青研香港發言人周元谷 中評社香港1月26日電（記者 段曉魯）原定於4月1日起實施的垃圾收費計劃，特區政府宣布推遲至8月1日，引起社會極大關注。對此，青研香港發言人周元谷接受中評社採訪，他表示，垃圾徵費計劃尚有很多灰色地帶及未釐清執行細節，建議當局扎成署方到各個區議會，向區議員作進一步解說工作。



周元谷表示，有關垃圾徵費的條例草案早於2021年8月已經在立法會通過。然而，在過去兩年半的時間里，政府當局並未充分進行宣傳教育工作，這些工作包括提供回收站的相關資訊、回收時間、回收種類以及3000個指定袋零售點的具體安排等等。儘管政府曾為物業管理和清潔業界舉辦了多場講座，但內容僅限於指定袋尺寸等表面資訊，並未清楚解答如何處理違規垃圾和相關問題等細節，這引起了社會的不滿。總體而言，政府在過去的時間內沒有充分利用各種機會，將宣傳工作覆蓋至每個家庭，這使得廣大市民感到擔憂。



周元谷亦表示，根據瞭解，在垃圾收費尚未正式實施的情況下，部分私人物業管理公司已經大規模提高了管理費。對此，自己感到相當擔心，是否特區政府在行政層面擁有足夠的法律支持，以便加強懲罰措施，從而對那些無理漲價的公司產生威懾效果。



周元谷稱，當局應該把垃圾徵費的各項環節，拍成影片，然後下放給各區議會以及關愛隊來協助宣傳，讓他們因應各區情況舉辦宣傳活動，令信息“入屋”。同時，由於垃圾徵費計劃尚有很多灰色地帶及未釐清執行細節，建議當局扎成署方到各個區議會，向區議員作進一步解說工作。