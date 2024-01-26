不甩舞統台灣爭議　台北寧夏夜市嗨跳科目三

科目三舞蹈比賽第一名由2名對街舞有興趣的年輕男性組奪得。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月26日電（記者 鄭羿菲）台北市寧夏觀光夜市25日晚上6點舉辦火爆全球的抖音神曲“科目三”舞蹈大賽。民眾不甩網路酸民抨擊是“舞統台灣”，意猶未盡登台表演，其中一位愛跳科目三的民眾表示，媒體上的紛紛擾擾沒有必要，實際上活動還滿好玩的，寧夏夜市超棒，大家一起熱鬧！



科目三是“抖音”紅遍全球的神曲舞蹈，綠營側翼聽聞寧夏夜市舉辦科目三舞蹈比賽，痛批是“舞統台灣”，甚至有網友發起“到寧夏夜市舉牌‘跳科目三該抓去關’”臉書活動，雖有超過1.8萬人響應，實際上連一個鬧場的都沒來，可以說是典型的“萬人響應，無人到場”。



寧夏夜市觀光協會不畏輿論、堅持舉辦“科目三”舞蹈大賽，有較具專業的舞者參賽，也有純粹因為跳舞興趣來的民眾，雖然不少參賽民眾的舞姿不夠標準，但仍上台表演，展現對抖音神曲科目三舞蹈的熱愛。更有兄弟、姐妹一起上台熱舞，年長的教年幼的，小的邊看大的邊跳邊學，科目三無疑成為親情潤滑劑。



寧夏夜市科目三舞蹈比賽，在晚上7點半結束，有20組參賽者報名，參賽者多是年輕人與小朋友，第一名由2名對街舞有興趣的年輕男性組奪得，絲滑的舞步獲得熱烈掌聲，第二名和第三名則分別被林姓兄弟檔，與8歲廖小妹妹奪得。



寧夏商圈理事長林定國林定國表示，其實寧夏夜市舉辦話題音樂大賽不是第一次，過去也舉辦韓國騎馬舞、PPAP、保庇舞等大賽，盼音樂無“國界”，提高台灣能見度。

