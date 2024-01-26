中評關注：多國財長共議國際經濟與金融合作

亞洲金融論壇主題討論環節（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月26日電（記者 李子寧）由香港特區政府和香港貿發局合辦的第17屆亞洲金融論壇24至25日在香港會議中心舉行。此次論壇主題為“多邊合作 共譜新篇”，共有來自全球超130名財金官員、國際金融及多邊組織、金融機構及私人企業領袖等參與，剖析新一年全球經濟動態，推動各方攜手合作，探討可持續經濟發展模式，發掘多邊合作機遇。在主題討論環節，匯集了中東和東盟部分國家財長，以“共創未來之路”，為主題，分享各國對2024年的財金政策展望。



卡塔爾財政部長Ali bin Ahmad Alkuwari表示，全球各地都面臨著短期和長期挑戰。短期挑戰包括科技方面的挑戰，以及如何用財政措施對通脹進行妥善控制，這對所有國家來說都非常重要，衹有這樣才能實現可持續發展。還有長期戰略性的挑戰，比如說氣候變化，或者是局部的衝突，會擾亂供應鏈，造成通貨膨脹，因此未來各國應在各類多邊機制之下進一步合作，以更好應對挑戰。



泰國財政部副部長朱拉潘表示，在克服新冠疫情帶來的挑戰之後，現在全球又面臨著歷史關口，就是如何能夠有效地應對氣候變化。泰國一直把應對氣候變化作為重要任務，泰國的碳中和目標定在2050年，而零排放則是定在2065年，將在持續降低碳排放目標的同時也要保證經濟發展的可持續發展。為此，泰國主要從兩方面著手，首先是關注綠色金融資本市場的發展，再者就是根據巴黎協定的相關目標，為市場的參與者、監管者、政策制定者提供一個框架。未來也會將目標延伸到其他的行業，為其他行業的平穩轉型創造條件。



埃及財政部長Mohamed Maait指出，當前世界的地緣政治矛盾已經影響到了各國經濟的發展，特別是一些低收入國家。除了地緣政治衝突外，碳排放這一重要議題也影響著未來全球經濟的發展。為實現可持續的經濟發展，必須要不遺餘力的通過政策促進全球經濟的發展，並且要積極應對全球經濟系統現在所呈現的波動性。此外，發展中國家和低收入國家之間也要加強合作，因此埃及也將在力所能及的情況下 去幫助低收入國家去應對他們面對的困境。



克羅地亞財政部長Marko Primorac表示，疫情毫無疑問地給世界經濟帶來了深刻的改變。克羅地亞在疫情之後，一直在大力發展可持續經濟，而歐盟也實施了下一代歐盟項目，投入大量資金，以便應對疫情帶來的長期影響，同時這也是為了增加經濟的韌性，讓經濟體更為強大。除了這些措施之外，預計歐盟委員會也將會完成綠色轉型計劃，但這需要非常大量的資金，不能光憑政府預算或銀行業支持，因此資本市場也將扮演非常重要的角色。未來克羅地亞也將會指定戰略性的計劃，通過加強國際合作等方式，刺激經濟增長，同時維護經濟環境的安全與穩定。