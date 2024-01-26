港澳台媒體在京記者新春聯誼活動舉辦

聯誼活動現場（中評社 海涵攝） 中評社北京1月26日電（記者 海涵）中國記協和北京市於1月25日共同舉辦2024年港澳台媒體在京記者集體採訪暨新春聯誼活動。中國記協黨組書記、副主席劉思揚出席，中國記協黨組成員、書記處書記田玉紅，北京市西城區委常委、區委統戰部部長王波致辭。中央宣傳部、國務院港澳辦、國務院台辦以及北京市有關部門負責人，香港、澳門特區政府駐京辦負責人，中央主要媒體記者、港澳台媒體在京記者等共百餘人參加。



田玉紅在致辭中表示，中國記協一直致力於推進新時代“記者之家”建設，得到了社會各界與港澳台媒體記者的支持。新的一年，中國記協將一如既往地為港澳台媒體記者朋友們提供更多更好的新聞服務，希望港澳台媒體記者朋友們繼續秉持專業精神，向世界展現一個真實、立體、全面的中國。



王波在致辭中表示，西城區將繼續努力把港澳台工作融入西城區高質量發展大局，加強與港澳台地區的交流與合作，為西城區發展注入新動能。真誠歡迎港澳台媒體朋友們關心、支持並深度參與西城區各方面發展建設，不斷加強交流、共謀發展。



與會人士在新春聯誼活動中充分交流、互動，現場氣氛熱烈。港澳台媒體在京記者代表還獻上了精彩的表演。