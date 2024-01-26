且十：柯P，能否定好自己的角色？

中評社香港1月26日電（作者 且十）島內新一屆立法機關將於2月1日產生新的“龍頭”。複雜的是，本屆立法機關“三黨不過半，即國民52席、民進黨51席、民眾黨8席，均未過立法機關113席半數57席的關，藍、“綠”兩黨都無法單獨敲定“正副院長”，民眾黨成了奇貨可居的關鍵少數，柯文哲跟藍合，藍就贏了，柯文哲跟“綠”合，“綠”就贏了。



一時間，民眾黨可謂意氣風發、風頭出盡。先是率先出卷，要藍“綠”共答立法機關改革之題，後又放出許多對國民黨的不滿，擺出“合藍”“合綠”皆有可能的樣子，這倒合乎柯文哲民眾黨的做派，沒有明確理念，善變而取巧，隨風頭而轉向。這些做派對於小黨爭生存、選舉要選票，倒是情有可原。但是，現在是本次選舉已結束，民眾黨要鞏固第三大黨位置、爭取邁向更大的發展，柯文哲要維持四年聲量、爭取2028選舉的時候，民眾黨的票怎麼投、投給誰，端看柯文哲自己的角色定位了。



柯文哲的角色定位有兩個方面。一個是島內民眾用選票呈現出來的。這次選舉，在藍“綠”夾殺下，柯文哲得369萬票，占26.46%；民眾黨得304萬票，占22%，獲八席不分區，都說是選舉的最大贏家。給柯文哲和民眾黨投票的，大多是不滿“綠”更不喜歡藍的年輕人，他們給柯文哲及民眾黨的定位是藍“綠”以外的又一種選擇。



這種選擇賦予柯文哲和民眾黨什麼使命呢？前天，台灣民意基金會公佈一月份民調，其中對民進黨贏得大選，但立法機關不過半，有47%表示樂見，僅33%表示不樂見，這裡透露出民意希望民進黨不完全執政比例大於賴清德的得票比例，希望民進黨完全執政的比例小於賴清德的得票比例，台灣的主流民意要求在野黨制衡、監督執政的民進黨。所以，柯文哲及民眾黨的第一個角色是監督制衡的角色，這也是民主政治的真諦所在。



柯文哲的第二個角色是自己賦予的。從敗選開始，柯文哲一直在告訴他的“小草”們，他的下一個目標是2028。奔向2028柯文哲有好多事要做，要告訴台灣民眾特別是年輕人，民眾黨的“DNA”到底是什麼？在這四年裡如何實踐這個“DNA”以擴大民眾黨的基本盤，柯文哲如何與藍“綠”政客區隔，讓柯粉的隊伍翻倍？



柯文哲及民眾黨要站穩這兩個角色，在立法機關“龍頭”投票上就不能投“綠”，投“綠”，“綠白合”，讓“綠”當選，不就相當於又讓“綠”完全執政了嗎？最少在形式上讓人感到“綠”又掌控了立法機關。

