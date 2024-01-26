中評關注：特首立法會交流聚焦二十三條立法

答問會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月26日電（記者 盧哲）香港特區2024年首場“立法會行政長官互動交流答問會”25日在特區立法會舉行。當天答問會時長約一個半小時、分為兩節進行，首節交流關注“推動盛事經濟”；第二節主題關於基本法第二十三條立法。香港特區行政長官李家超表示，在和議員互動交流中體會到議員有強烈共識，要求特區政府盡快開啟基本法第二十三條的諮詢和立法工作，早一日得一日。他強調，政府的準備工作已進入最後階段，已經在衝線的直路上。



在第二節的答問中，李家超開場發言表示，基本法第二十三條立法是香港特區的憲制責任，但是香港回歸26年多仍未履行。“我在二○二三年的《施政報告》中說明要在今年二○二四年要完成立法，盡快履行憲制責任。”



李家超說，大家不可以忘記二○一九年港版“顏色革命”、“黑暴”所帶來的慘痛經歷。危害國家安全的風險是真實的，是每日都存在的，敵對力量正虎視眈眈，隨時伺機待發，所以我們必須把握時機盡快立法，應對持續出現的國家安全風險和威脅。國家安全是市民福祉和經濟發展的最有力保障。李家超提到，全國人大在二○二○年五月二十八日決定授權全國人大常委會以立法方式訂立《香港國安法》，並要求特區“應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制，強化維護國家安全執法力量，加強維護國家安全執法工作”。《香港國安法》第七條亦提出，特區“應當儘早完成香港特別行政區基本法規定的維護國家安全立法，完善相關法律”。



李家超向議員提問，政府在履行憲制及法律責任時，應如何處理23條立法，全國人大528決定與香港國安法之間的關係銜接及兼容互補，強調未來國安風險千變萬化，如何確保立法具前瞻性，能有效應對突如其來並難以預測的新風險，新手法，期望議員提出意見。



該環節共有10位議員發言。議員管浩鳴關注政府的解說工作；議員黃錦輝則關注，有個別人士會以大數據及人工智能，從事危害國家安全活動，提問政府在制訂維護國家安全條例草案時，是否已涵蓋人工智能及保障數據安全等層面。