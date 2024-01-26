中評社北京1月26日電／據人民日報報導，日本總務省近日公布的數據顯示，日本2023年去除生鮮食品後的平均核心消費價格指數（CPI）同比上漲3.1%，創41年來新高。2023年12月，日本去除生鮮食品後的核心CPI為106.4，同比上漲2.3%，這是日本核心CPI連續28個月同比上漲，連續21個月超過日本央行2%的通脹控制目標。日本共同社評論稱，物價持續上漲加重民眾生活負擔，並在一定程度上導致日本國內消費萎靡不振。



根據日本總務省的數據，日本2023年平均消費者物價指數，除生鮮食品外的食品比上年上升8.2%，是1975年以來的高水平。其中，雞蛋漲價28.7%，普通快餐漲價14.6%，住宿費上漲17.3%，家具和家務用品價格漲幅為7.9%，教育娛樂和服裝鞋襪價格分別上漲4.3%和3.6%。“最近物價又上漲不少。為了省錢，我不得不去郊區的超市採購生活物資。”一名東京市民告訴記者，物價上漲正在降低人們的生活質量。



日本帝國數據庫發布的調查結果顯示，2023年日本共有3.24萬種食品漲價，與2022年出現創紀錄漲價潮的近2.57萬種相比仍大幅擴大。原材料價格上漲及勞動力短缺引發的人工成本增加紛紛轉嫁給商品的銷售價格。該數據庫預測，日本將面臨日元貶值長期化和勞動力短缺更趨嚴重的經濟困境，“未來可能會出現斷斷續續的漲價潮”。



日本厚生勞動省日前發布的2023年11月勞動統計調查顯示，儘管日本民眾的薪資在小幅增長，但反映物價變動的實際工資仍比2022年11月減少了3%，連續20個月下降，工資上漲跟不上物價上漲的狀況還在持續。日本共同社的全國電話輿論調查結果顯示，關於今年春季勞資談判漲薪幅度能否超過物價漲幅，在30—69歲年齡層中，回答“能超過”的占比不到10%。



日本內閣府不久前公布的數據顯示，由於內需疲軟，2023年第三季度日本國內生產總值環比下降0.7%，按年率計算下降2.9%，這是2022年第四季度以來，日本經濟再次出現負增長。日本央行本月23日結束貨幣政策會議後宣布，維持現行貨幣政策不變，繼續堅持2%的通脹控制目標，在不能充分確信目標達成前不會退出超寬鬆貨幣政策。



（來源：人民日報）