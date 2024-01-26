美國前總統特朗普顧問納瓦羅被判四個月監禁

中評社北京1月26日電／據美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS）報導，當地時間25日，美國地區法院法官阿米特·梅塔表示，特朗普政府高級官員、白宮國家貿易委員會前主任彼得·納瓦羅因藐視國會罪，被地區法院判處四個月監禁。



據報導，當天，法官阿米特·梅塔批評納瓦羅在2021年1月6日國會山騷亂事件的調查中無視法院的傳票，阻礙了民主黨領導的眾議院委員會的工作。梅塔指出，納瓦羅拒絕提供文件和證詞，增加了委員會的工作難度。



納瓦羅表示將提出上訴。納瓦羅稱，由於特朗普援引行政特權，他認為自己無需與國會合作。然而，梅塔在審判中駁回了這一論點，稱“行政特權”並不能作為逃避國會責任的借口，也不是一張“免獄卡”。



按照法律規定，藐視國會罪可判處30天到一年的監禁，並處以最多10萬美元的罰款。



納瓦羅在特朗普任內就貿易問題提供咨詢，並在新冠疫情工作組中任職，還公開支持特朗普關於2020總統大選存在“大規模欺詐”的主張。



報導稱，納瓦羅是繼前白宮顧問史蒂夫·班農之後，第二位因拒絕配合眾議院委員會調查而被定罪的特朗普高級助手。班農於2022年10月因藐視國會罪被判處4個月監禁以及6500美元的罰款。



（來源：央視網）