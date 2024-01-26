央企經營穩健量增質升

中評社北京1月26日電／據經濟日報報導，中央企業是國民經濟的重要骨幹和中堅力量。2023年，中央企業牢牢把握高質量發展主題，堅持效益和效率相統一，改革發展等各方面工作取得顯著成效。



生產經營進中提質



“總的來看，2023年，中央企業運行穩中有進、進中提質，以自身高質量穩增長，為我國經濟持續回升向好作出了積極貢獻。”國務院國資委副主任袁野表示。



“量”上實現穩步增長。在國內外需求不足、大宗商品價格下跌的情況下，中央企業整體經營效益保持穩定。2023年，中央企業實現營業收入39.8萬億元、利潤總額2.6萬億元、歸母淨利潤1.1萬億元；截至2023年底，中央企業資產總額達到86.6萬億元，同比增長6.4%。



“質”上有了顯著提升。2023年，中央企業平均淨資產收益率達到6.6%，股東回報保持在較好水平；全員勞動生產率達到78.4萬元／人；營業現金比率10.1%，全年保持逐月穩步上升態勢；截至2023年底，央企整體資產負債率穩定在65%以內。



發展後勁不斷增強。2023年，圍繞高質量穩增長、服務國家重大戰略和建設現代化產業體系，中央企業全年完成投資總額超過6萬億元，固定資產投資總額超過5萬億元，其中主業投資占比超過95%，戰略性新興產業投資增長超過30%。



上市公司是央企的重要組成部分。從2023年三季度報告看，383家央企控股的境內上市公司總資產、淨資產規模分別達到53萬億元、17萬億元，營業收入和歸母淨利潤分別達到18.63萬億元和1.06萬億元，整體淨資產收益率達7.53%。



“著力提升質量效益”是2024年國資央企重點工作之一。在提高上市公司質量方面，國資央企將繼續構建定位清晰、梯次發展的上市格局，持續發力提高上市公司規範運作水平，並進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核。

