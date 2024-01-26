湖北黃石加速產業“鏈式”發展

中評社北京1月26日電／據經濟日報報導，近日，銳科激光“黃石智慧工廠”投產，標誌著湖北首條規模化國產光纖激光器自動化生產線在黃石誕生。



近年來，黃石傳統製造業產業鏈實現從基礎原材料到終端消費品的飛躍。銅產業實現從上游的采選冶煉，向中游壓延加工和下游的電線電纜以及電子信息終端鏈條的尾部延伸；特鋼產業形成從冶煉、模具鋼、軸承、汽車零部件到裝備製造產業鏈；電子信息產業形成覆蓋PCB、半導體、激光、顯示器及消費終端的產業鏈。



黃石堅持鏈式發展，集聚三大優勢產業集群和10個主導產業，形成高效協同的產業鏈供應鏈體系。此外，為解決本地產業鏈分工協作不緊密、終端產品配套不齊全等問題，黃石優選十大產業鏈供應鏈，成立光電子信息、汽車、鋼鐵等行業協會，形成“鏈長＋鏈主＋鏈創”機制，不斷提升產業整體發展水平。



同時，根據終端消費工業龍頭需要，黃石基礎工業不斷調整產品結構，大力發展新型合金、高性能復合材料、納米材料、超導材料等品類，實現原材料工業向新材料工業的轉變，不斷提升產業價值鏈。



據介紹，2023年，黃石的專精特新企業數量、高新技術產業增加值占比，均列全省第二位。到2026年，力爭規上工業總產值突破5000億元，工業經濟總量和增速進入全省第一方陣。